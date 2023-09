Gema López empieza con mal pie su aventura en Antena 3 tras acabar con Telecinco

La sangría de colaboradores de Mediaset en dirección a Atresmedia ha sido la nota dominante en este nuevo inicio de curso televisivo, aunque no todo ha salido como se podía esperar...

Así como en su día el trasvase de periodistas especializados en corazón se produjo de Antena 3 a Telecinco con el cierre en Atresmedia de la programación de contenido rosa ahora está sucediendo exactamente lo contrario con la nueva senda emprendida por Mediaset que culminó con cierre de Sálvame y sus aledaños.

Así, son muchos los periodistas procedentes de Telecinco que se están encontrando acomodo en programas de Antena 3 como Y Ahora Sonsoles y también Espejo Público. Uno de los fichajes más llamativos de Susanna Griso para este nuevo curso fue el de Gema López, mítica de Sálvame, que debutó este lunes en un corrillo en el que también estaban Laura Fa, Miguel Valls y Pilar Vidal. Un nuevo Sálvame pero en versión Atresmedia y mañanera.

El caso es que había gran expectación por ver el estreno de López con Griso y ellas no defraudaron. La presentadora hasta tuvo un guiño con Ana Rosa Quintana (que algunos interpretaron como un dardo). Dirigiéndose hacia la que fuera su rival mañanera durante tantos años, Susanna aseguró ante los espectadores: "Me traigo a Gema López aquí con tu permiso, Ana Rosa", haciendo referencia a la nueva colaboradora había empezado en Sabor a ti en las tardes de Antena 3.

El "mal pie" de Gema López para comenzar su aventura en "Espejo Público"

Eso sí, en su primer día, y entre bromas y veras, Gema López señaló haber "empezado con mal pie". Y es que, confesó, "he dicho... Primer día en Antena 3, me voy a poner de señorita y me voy a poner unos tacones. Yo, normalmente, soy la niña de la bota, de la zapatilla, pero hoy me voy a poner tacones y ahora resulta que me encuentro a la presentadora en zapatillas de deporte. La verdad es que me has hecho un gran favor porque hasta con zapatillas me superas (en altura). Así que creo que sí, que a partir de ahora hay que desmelenarse. Yo me voy a quitar los zapatos, esto por ahora, porque aquí nos vamos a quitar de todo, porque veo esto como paraíto", aseguró entre risas.