Gal Gadot La estrella de 'Wonder Woman' da a luz a su cuarta hija

La actriz fue Miss Israel en 2004, y se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel como entrenadora de combate. Ha mantenido en secreto este cuarto embarazo.

La actriz no había contado que estaba embarazada. Ahora tras la buen a nueva, son cuatro niñas y ella en la familia, la actriz bromea diciendo: "Bienvenidos a la casa de las niñas, papá también es genial".

La llegada de Ori, la benjamina de la familia

Gal Gadot, la famosa actriz que interpreta a la superheroína “Wonder Woman”, ha dado a luz a su cuarto hijo, una niña que se llama Ori. La noticia la dio a conocer la propia Gadot en su cuenta de Instagram, donde compartió una emotiva foto con su esposo Jaron Varsano y sus cuatro hijas.

En el mensaje que acompañaba a la imagen, Gadot expresó su felicidad y su agradecimiento por el nacimiento de su nueva hija, que se suma a sus otras tres niñas: Alma, Maya y Daniella.

“Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo logramos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud”, escribió la actriz.

Gadot también hizo un guiño a su esposo, que es el único hombre en su casa, rodeado de mujeres.

“Bienvenidos a la casa de las niñas, papá también es genial”, escribió.

¿Quién es Jaron Varsano, el esposo de Gal Gadot?

Jaron Varsano es un empresario israelí que se dedica al sector inmobiliario. Está casado con Gal Gadot desde 2008 y juntos fundaron una productora llamada Pilot Wave, con la que han producido películas como “I Am the Night” y “My Dearest Fidel”.

Varsano ha apoyado siempre la carrera de su esposa y ha sido su mayor fan. En varias ocasiones ha compartido fotos en las redes sociales mostrando su orgullo por Gadot y su papel como “Wonder Woman”.

En una entrevista con Glamour en 2016, Gadot contó cómo conoció a Varsano en una fiesta en el desierto.

“Él me dijo: ‘Voy a casarme contigo. Te voy a hacer una propuesta seria en dos años’”, recordó Gadot. “Él tiene 10 años más que yo. Tiene una hija de un matrimonio anterior. Así que sabía lo que quería y yo también”.

¿Qué significan los nombres de las hijas de Gal Gadot?

Gal Gadot y Jaron Varsano han elegido nombres con un significado especial para sus cuatro hijas. Todos ellos tienen un origen hebreo, ya que tanto Gadot como Varsano son judíos.

El nombre de su primera hija, Alma, significa ‘alma’ en hebreo. Gadot dijo que le gustaba ese nombre porque era “muy espiritual”.

Su segunda hija, Maya, significa ‘agua’ en hebreo. Gadot explicó que le parecía un nombre “muy femenino y delicado”.

El nombre de su tercera hija, Daniella, significa ‘Dios es mi juez’ en hebreo. Gadot no ha revelado el motivo de este nombre, pero se cree que puede ser un homenaje a su abuela materna, que se llamaba Daniela.

Por último el nombre de la recién nacida, su cuarta hija, Ori, significa ‘mi luz’ en hebreo. Gadot dijo que este nombre reflejaba la alegría que había traído su hija a sus vidas.

¿Cuál es la próxima película de Gal Gadot?

Gal Gadot no solo es madre de cuatro niñas, sino también una actriz muy solicitada en Hollywood. Después de protagonizar dos películas como Wonder Woman y participar en dos entregas de La Liga de la Justicia, Gadot tiene varios proyectos en marcha.

Un proyecto esperado es **Wonder Woman 3**, la tercera entrega de la saga de la superheroína amazona. Aunque todavía no hay fecha de estreno ni detalles sobre la trama o el reparto, se espera que Gadot vuelva a encarnar a Diana Prince y que Patty Jenkins repita como directora. La película podría ambientarse en el presente y conectar con el resto del universo DC.

Para el 2025 tiene una película ‘Blanco como la nieve’ en la que hace el papel de Reina Malvada, la película está en post producción y no sabemos todavía su fecha de estreno. También hay otra producción llamada ‘En la mano de Dante’ para el próximo año, pero todavía no se han concretado más detalles.

En resumen la actriz Gad Gadot, famosa por sus interpretaciones como ‘Wonder Woman’ ha ampliado su familia con una cuarta niña llamada Ori. Lleva junto a su marido JJaron Varsano , desde el 2008, juntos no solo comparten un proyecto de vida, también tienen una productora han producido películas como “I Am the Night” y “My Dearest Fidel”.

El éxito le sonríe en el plano personal a Gad Gadot y ́ también en el plano profesional ya que tiene películas en proyecto.