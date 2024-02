¿Por qué TikTok ha retirado la música de Taylor Swift, Drake o The Weeknd?

Descubre por qué Universal Music Group retiró sus éxitos y cómo esto redefine la relación entre la música y las plataformas digitales.

TikTok Retira la Música de Taylor Swift, Drake y The Weeknd y otros artistas

Como Ariana Grande o U2, en un giro sorprendente para los amantes de la música en TikTok, Universal Music Group (UMG) retiró sus canciones de la plataforma, afectando a artistas de renombre como Taylor Swift, Drake y The Weeknd.

Este abrupto cambio se desencadenó después de que expirara un acuerdo de licencia entre TikTok y UMG, y las partes no lograran alcanzar un nuevo acuerdo.

El duelo de las tarifas

Según UMG dijo a BBC.com, TikTok buscaba pagar una "fracción" de la tarifa estándar que otras plataformas sociales desembolsan por el acceso a sus extensos catálogos musicales.

Este desacuerdo financiero llevó a un enfrentamiento entre las dos potencias, con UMG acusando a TikTok de ofrecer compensaciones insatisfactorias y permitir que su plataforma se llenara de grabaciones generadas por inteligencia artificial, disminuyendo así las regalías para los artistas humanos reales.

Silencio Musical en TikTok

El martes 30 de enero marcó un hito crítico, ya que Universal publicó una carta abierta denunciando las prácticas de TikTok en cuanto a remuneración y el uso de música generada por IA.

Al día siguiente, TikTok confirmó la eliminación de la música de Universal, dejando a los usuarios con un vacío sonoro, ya que las grabaciones de artistas de UMG fueron eliminadas de la biblioteca de la plataforma, y los videos existentes que las utilizaban tuvieron su audio completamente silenciado. La música de UMG ya no estaba disponible para ser incorporada a nuevos vídeos.

Artistas en el 'limbo sonoro'

El impacto se extendió más allá de la plataforma, afectando directamente a artistas como Ariana Grande y Katy Perry, cuya mayor parte de la música desapareció de sus páginas oficiales, a excepción de algunas canciones bajo otros sellos.

Incluso Billie Eilish, también artista de UMG, vio cómo todas sus canciones, excepto una, eran retiradas de TikTok. Curiosamente, esta única canción, "¿Para qué fui hecho?", fue presentada en la película Barbie, cuya banda sonora fue lanzada por Warner Music Group.

El eco de las ausencias

El éxodo musical no se limitó a los grandes nombres; incluso éxitos virales como "Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor, popularizado después de aparecer en la película Saltburn, también se vieron afectados por la retirada. Sin embargo, versiones no oficiales, aceleradas y ralentizadas de las pistas aún se mantenían disponibles para los creativos usuarios de TikTok.

El descontento de los artistas

La reacción de los artistas ante esta situación fue variada y, en muchos casos, expresada a través de la propia plataforma. Noah Kahan, cuya canción "Stick Season" comenzó como un clip viral en TikTok, compartió su frustración al no poder promocionar su nueva canción en la aplicación.

Cody Fry, un artista vinculado a un sello discográfico propiedad de UMG, se sintió atrapado "entre dos planetas en colisión" al ver cómo su pista se volvía viral en China justo cuando los informes del vencimiento del acuerdo de licencia inundaban las redes.

El Lamento de Cody Fry

En una entrevista con BBC.com, Cody Fry, de 33 años, compartió su experiencia única al descubrir que su canción, "I Hear A Symphony", se volvió viral en TikTok años después de su lanzamiento original, incluso sin tener una cuenta en la plataforma.

Expresó su deseo de que TikTok valore más la música y lamentó que las diferencias entre UMG y TikTok se resolvieran sin tener en cuenta a los artistas. Aunque admitió no comprender completamente las complejidades de las negociaciones corporativas masivas, expresó su frustración al enterarse de la situación a través de las noticias.

El choque de dos gigantes

Este desencuentro entre TikTok y UMG resalta la tensión existente entre las plataformas de transmisión y las compañías discográficas en lo que respecta a las tarifas y la compensación justa para los artistas.

Las negociaciones entre las dos partes continuaron hasta el último día del contrato de licencia, pero la falta de acuerdo llevó a la retirada abrupta de la música de UMG de TikTok.

Desafíos en la industria musical

El trasfondo de este conflicto incluye preocupaciones más amplias sobre las tarifas que pagan las plataformas por el uso de canciones en sus servicios. En TikTok, la música se utiliza como fondo para los vídeos subidos al sitio, y la disputa destaca la inquietud existente sobre la remuneración insuficiente que reciben los artistas y las compañías discográficas.

La lucha por las regalías

Este desacuerdo específico entre UMG y TikTok también involucra la creciente preocupación sobre las canciones generadas por inteligencia artificial. UMG expresó su inquietud por la falta de compensación justa para los artistas en casos de canciones generadas por IA que imitan a artistas reales.

La presencia de estas creaciones en la plataforma podría afectar aún más las regalías disponibles para los músicos humanos.

El rol de Warner Music

Mientras UMG cortaba lazos con TikTok, su rival Warner Music alcanzó un acuerdo de licencia con la plataforma en julio de 2023, asegurando la continuidad de su presencia musical en TikTok.

Este movimiento podría sugerir un cambio de preferencias y acuerdos dentro de la industria musical, marcando diferencias notables en la forma en que las plataformas abordan la compensación y el uso de la música.

Duelo público y respuestas

La batalla entre UMG y TikTok no solo se libró en los despachos de negociación, sino también en el dominio público. Ambas partes emitieron declaraciones acusadoras.

Universal, en su carta abierta, publicada el 30 de enero afirmó que TikTok estaba construyendo un negocio musical sin pagar un valor justo por la música, y expresó su preocupación por la proliferación de grabaciones generadas por IA en la plataforma.

TikTok, por otro lado, respondió calificando las acciones de UMG como codiciosas y destacando su papel como plataforma gratuita de promoción y descubrimiento para el talento, con más de mil millones de usuarios.

Reflexiones sobre la moderación de contenido

Además de las cuestiones de compensación, Universal también señaló la falta de abordaje adecuado por parte de TikTok respecto a la moderación de contenido.

La compañía discográfica afirmó que la plataforma no logró controlar eficazmente el discurso de odio, la intolerancia, la intimidación y el acoso en su espacio.

En conclusión, el enfrentamiento entre TikTok y Universal Music Group destaca los desafíos continuos en la industria musical en torno a las tarifas, la compensación justa y la presencia de canciones generadas por inteligencia artificial.

Mientras los usuarios de TikTok se adaptan al nuevo paisaje sonoro de la plataforma, la comunidad musical observa con atención cómo evolucionará esta disputa y qué lecciones podrían surgir para el futuro de las relaciones entre las plataformas de transmisión y la industria musical.

