Buscan al autor: filtran las fotos más íntimas y delicadas de Daniel Sancho

La policía tailandesa, pese a que hace semanas dijo tener cerrado el caso, no ha presentado todavía su atestado a la Fiscalía, pero ahora la noticia está en otro lugar muy diferente.

Este viernes les contábamos en exclusiva en ESdiario que Daniel Sancho podría librarse de prisión y salir impune del crimen, que él mismo ha confesado, del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tal y como aseguraban a ESdiario fuentes solventes del caso, la clave es sencilla: los errores procesales, contradicciones, problemas de traducción y actuación policial, que podrían haber vulnerado gravemente los derechos fundamentales de Sancho.

Errores de los que, tal y como aseguraban las mismas fuentes, son plenamente conscientes los investigadores y de ahí que, tras 25 días desde que se produjera el crimen (y dos semanas desde que dijeran que tenían el caso cerrado), no se haya presentado aún el informe/atestado a la Fiscalía.

Todas estas cuestiones habrían vulnerado los Derechos Fundamentales de Daniel Sancho recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948 a la que Tailandia fue uno de los primeros países en adherirse.

Daniel Sancho y sus fotos íntimas

Son buenas noticias para los padres de Daniel, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pero ahora ha surgido un nuevo problema que ha disparado la ansiedad en el entorno: un perfil falso de Instagram está difundiendo fotografías muy personales del joven chef. Fotos reales de su vida íntima pero informaciones falsas, cómo si el propio Daniel compartiese sus experiencias desde la cárcel.

Según aseguran a ESdiario fuentes del entorno de Daniel Sancho, la familia ha denunciado la falsedad de ese perfil a la red social y ha pedido colaboración a sus amigos para que hagan lo propio, pero de momento no se han planteado acciones legales. Tratan de dar con el autor de esa cuenta porque saben perfectamente que son fotos tan personales que provienen del círculo más íntimo.

Fotos reales, información falsa y delicada

En la cuenta se le describe como '"chef y aventurero" y la ha localizado en Koh Phangan, la isla tailandesa donde asesinó a Arrieta. El feed de esta cuenta con una decena de fotografías de Daniel que fueron tomadas, muchas de ellas, en los viajes que realizó Daniel anteriormente a Tailandia.

Las fotografías que aparecen en la cuenta son reales, pero la información que comparte es falsa. Habla, por ejemplo, de sus experiencias en la prisión tailandesa donde ahora está encarcelado a la espera de juicio:

“Hoy conocí a un buen amigo. Se llama Carlos Alcañiz. Está preso desde hace varios años. La gente de Tailandia me empieza a ver con mala cara. No sé qué se está diciendo mucho afuera. No puedo usar mi móvil para ver noticias. Tengo a la policía monitorizándome a diario. "Si se preguntan cómo hago para usar un móvil, muy fácil. Le pago al policía 500 bats, que son como 10 euros, para que me deje usarlo unos diez minutos"