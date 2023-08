Daniel Sancho tiene un resquicio para evitar la pena de muerte

Carmen Balfagón baraja un atenuante basado en las declaraciones que ha filtrado la policía tailandesa y está a la espera de que se reflejen en el informe que están esperando recibir.

El caso de Daniel Sancho continúa avanzando y los encargados de su defensa siguen barajando varias hipótesis que de momento no pasan de ahí hasta no tener los informes definitivos antes de que se proceda al inicio del juicio, que no tendrá lugar hasta finales del presente año en el mejor de los casos.

Una de estas teorías que maneja la defensa es la posibilidad de que el hijo de Rodolfo pueda evitar la petición por parte de la fiscalía tailandesa de la petición de pena de muerte para el delito de asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta.

El caso Daniel Sancho y su atiborramiento en TV: El suceso del verano convertido en reality show. Vía @eltelevisero https://t.co/Yv2gUAdJ0B — El HuffPost (@ElHuffPost) August 27, 2023

De momento, Sancho se encuentra en prisión provisional desde que confesó el crimen y sigue aislado y vigilado las 24 horas en la enfermería, donde se recupera del shock que sufrió tras conocer a través de la autopsia que Edwin no murió del golpe que se propinó contra el lavabo sino cuando le degolló antes de comenzar su descuartizamiento. Los responsables de la prisión, además, trabajan sicológicamente con el recluso con el fin de preparar su paso a la zona de presos comunes, lo cual significará un nuevo e importante capítulo en la historia de este proceso.

Se tratan de 20 personas que están dispuestas a contar todo lo que vieron y oyeron los días previos y posteriores a la muerte de Edwin Arrieta. https://t.co/nFan3md3KA — Qué Me Dices (@DiezminutosQMD) August 27, 2023

Mientras tanto, el juez tailandés asignado volverá a citar a Sancho para testificar nuevamente y desarrollar convenientemente las diligencias que desemboquen en el juicio y en una acusación formal, pese a que la Policía de Tailandia ya ha anunciado que pedirá la pena de muerte.

Aunque el castigo capital hace ya algunos años que no se cumple con los extranjeros, ya que se acogen al perdón real y lo obtienen, como ocurrió en el caso similar de Artur Segarra, la esperanza de la defensa del español es sortear esa condena.

La conmutación de la pena de muerte por parte del rey de Tailandia significaría para Daniel una condena a cadena perpetua, mientras que una pena de años puede verse reducida por infinidad de beneficios carcelarios.

La razón por la que el informe del caso de Daniel Sancho no ha llegado a la Fiscalíahttps://t.co/b1k5xu6dHq — Bekia (@bekiaes) August 27, 2023

Es en este punto en el que va a centrarse la defensa del chef y, para ello, tiene que demostrar que el asesinato no fue “premeditado”, como mantiene la Policía tailandesa. Es por ello que una frase de Saniel Sancho que se filtró de su primera declaración a la policía cobra vital importancia. La portavoz de la defensa, Carmen Balfagón, ha señalado en varias ocasiones que esa premeditación no está acreditada.

Balfagón sacó a relucir en el programa 'Fiesta de verano' un concepto inédito en el proceso y que puede ser clave en el futuro de Sancho: el "miedo insuperable". Es decir, una sensación de miedo que "obliga" a la persona a ejercer la legítima defensa ante su posible agresor, quien le estaría generando ese miedo.

Daniel Sancho quiso acabar con la vida Edwin Arrieta para salvar a su padre Rodolfo, según la policía tailandesahttps://t.co/6Z1briRHe4 — Lecturas (@Lecturas) August 27, 2023

Por ello, la abogada insiste en conocer la motivación de Daniel Sancho para cometer este crimen y, concretamente, en descifrar una frase: "A qué se refería con lo de la jaula de cristal". En caso de reconocerse que Daniel actuó por un "miedo insuperable", podría eludir la pena de muerte y obtener otra condena más favorable.

La familia de Edwin Arrieta se opone a la pena de mu3rte #danielsancho pic.twitter.com/JKxIhdPITV — TE LO DIGO 👽 (@TeLoDiigo) August 16, 2023

No obstante, Balfagón ha sido muy cauta, ya que tiene claro que la frase fue filtrada desde la policía tailandesa y no ha salido aún públicamente de la boca de Daniel Sancho: “Insisto, hay que respetar el sistema tailandés, sus modos y procedimientos. Estoy convencida de que en la declaración él se lo cuenta a la policía y hay frases que se filtran. Esas frases que se ponen en boca de Daniel nos las ha contado la policía”. Por eso, remarca, están a la espera de conocer el informe real de la policía y tener acceso a estas primeras declaraciones, ya sean transcritas o grabadas.