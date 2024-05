Pilar Vidal fulmina a Laura Fa por "pensar de izquierdas y vivir de derechas"

Que la excolaboradora de Sálvame suele protagonizar muchos titulares por sus tendencias ideológicas y que sus broncas con compañeros de Antena 3 son frecuentes es vox pópuli, ahora más aún.

No es la primera vez que Laura Fa se engancha o tiene diferencias con sus propios compañeros de programa y tiene pinta de que no será la última. La que fuera colaboradora de Sálvame en Telecinco ya protagonizó muchas enganchadas en el plató del extinto programa de corazón de Mediaset por sus tendencias ideológicas y ahora que trabaja en la parte rosa de Espejo Público no iba a ser menos.

El último desencuentro lo ha tenido con sus compañeros de magacín en Atresmedia Pilar Vidal y Miquel Valls.

Este último visitó el podcast de Vidal, Drama Queen, y ambos se despacharon a gusto con Fa, a la que tildaron entre otras lindezas de hipócrita por apropiarse de un discurso feminista que luego no aplica.

"Piensa de izquierdas, pero vive de derechas o le encantaría vivir de derechas, ya te lo digo. Ella se ha puesto pecho, quiere hacer viajes de lujo, quiere comer bien... Que no. Que no es una activista, de verdad", defendió Vidal en su podcast insinuando que Laura le tiene manía.

"Me gusta siempre apoyar a las mujeres, pero hay veces que cuando repites tanto un discurso, este discurso se convierte en un discurso vacío. Hay veces que tú tienes que aplicar la lógica y no querer feminizarlo todo tanto. Porque al final, pierdes la razón y te conviertes en un personaje que se ha comido a la propia persona", añadió Valls para quien "las personas radicales son personas peligrosas".

Laura Fa contesta a Pilar Vidal y Miquel Valls desde Espejo Público

Lógicamente conociéndola estaba claro que iba a contestar y así lo hizo Laura Fa en Espejo Público sin poder ocultar su asombro y dejando claro que su compañera le cae "superbién". Eso sí no dudó en lanzar un pequeño dardo irónico con no poca mala leche: "Estoy muy agradecida porque tiene que estar muy vacío el capítulo de esta semana para que la protagonista sea yo. Os lo agradezco, me encanta colaborar en que tu podcast siga funcionando".

Por lo demás, aclaró que "soy alguien que intenta radicalizar el feminismo y señalizar el machismo, que es lo que tendríamos que hacer todos. A mí me parece más peligroso el machismo que ponerte radical con el feminismo, pero allá él (Miquel Valls) con lo que él considera peligroso en la vida. Si te parece peligroso señalar la máxima igualdad con las mujeres...".

El aludido le recordó que "cuando te conocí, tú no eras así" pero ella no vio problema: "Me hubiera encantado ser así desde el principio. Aprendo, intento formarme, leo. Para mí el feminismo se ha convertido en algo prioritario, así como utilizar el mundo del corazón para intentar educar en eso".