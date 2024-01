Ana Obregón da una excusa sobre los millones desviados y alimenta las sospechas

Se lo contábamos este pasado martes en Esdiario, el año no ha empezado nada bien para la actriz y cantante con dudas sobre su Fundación. Tanto que ha tenido que dar explicaciones...

Este martes 2 de enero, Ana Obregón ha rebatido a varios periodistas y cadenas de televisión la noticia publicada por Informalia, y que les contábamos en ESdiario, la de que no ha aportado hasta el momento los fondos de sus exclusivas ni del libro El chico de las musarañas a la Fundación Aless Lequio.

Tal y como recoge este miércoles el mencionado portal, la presentadora, actriz y bióloga creó esta fundación para cumplir con una de las últimas voluntades de su hijo, fallecido en mayo de 2020. Alessandro Lequio, vicepresidente, ha conseguido por el momento la única gran donación a través de un amigo. Fueron cuatro millones de euros, además de un despacho en el centro de Madrid, que es la sede de la fundación.

Pero las explicaciones de Ana lejos de aportar luz lo que hace es prolongar las sombras y alimentar las dudas y especulaciones porque no es nada clara. Tal y como recoge Informalia, a lo largo de estos meses, Ana ha reiterado que creó esta fundación para la investigación contra el cáncer y dijo en todo momento que destinaría a ella los beneficios del libro y las exclusivas vendidas a revistas. Ahora, tras la publicación de la controvertida noticia, ha reconocido que no todo lo recaudado con las exclusivas va a la fundación: "He donado algunas exclusivas. No todas porque ahora tengo una boca que alimentar" (en relación a su hija-nieta Ana Sandra), le ha transmitido a Lorena Vázquez en Espejo Público. No ha especificado en qué casos se lo queda ella y en cuáles lo entrega. Tampoco ha especificado las cantidades

A Pepe del Real (Vamos a Ver de Telecinco), en cambio, también le ha soltado otro argumento. Sostiene que ella ya adelantó 30.000 euros para crear la fundación, por lo que el dinero de las exclusivas de momento se lo guarda para compensar: "En cuanto al dinero de las exclusivas me dice que ese dinero todavía no lo ha aportado porque ella había hecho un adelanto de 30.000 euros para crear la fundación y, aparte, había sorteado un bolso de su madre y una serie de donaciones que había hecho. De momento dice que ese dinero que ella había adelantado pues se lo ha quedado y por eso no ha depositado el dinero que restaba de las exclusivas".

Obregón habla de un bolso de Chanel que perteneció a su madre, fallecida en mayo de 2021. Lo subastó por 6.020 euros el 27 de octubre del año pasado, tal y como mostró en sus redes sociales.

Acusaciones veladas a Alessandro Lequio

Sus exclusivas en Hola, de las que no ha donado todo a la fundación, han estado muy bien pagadas y su cifra, a buen seguro, es bastante superior a lo ganado con el bolso y los 30.000 euros aportados inicialmente. Desde el nacimiento de Anita en marzo ya van cuatro. La de ella saliendo en silla de ruedas del hospital de Miami (aunque la actriz asegura que es una pillada); la exclusiva en la que Ana Obregón aseguró que la niña fue concebida con el semen de su hijo fallecido; la exclusiva en la que nos habló de su verano en Palma de Mallorca con la pequeña en brazos; y la que llegó el pasado 20 de diciembre del bautizo, al que no acudió Alessandro Lequio.

En todas estas exclusivas Ana ha expuesto a la pequeña, motivo por el que ha sido muy criticada y cuestionada en redes sociales. Lequio padre, además, nunca ha confirmado que la última voluntad de su hijo fuera la de tener descendencia después de la muerte. La tensión entre los dos ha sido más que evidente desde el nacimiento de la criatura, en marzo del año pasado, por vientre de alquiler. Obregón, incluso, le ha señalado este martes como presunto responsable de filtrar que no ha donado sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio.