Un grave escándalo económico de Ana Obregón daña la memoria de Aless Lequio

El año no ha empezado bien para la presentadora y actriz que ha concedido varias exclusivas a la revista ¡Hola! y publicado un libro sobre la vida de su hijo, pero parece que hay trampa.

Este año 2024 ha arrancado fuerte informativamente hablando con una noticia que afecta seriamente a Ana Obregón porque, de confirmarse, no sólo afecta gravemente a su credibilidad sino que es moralmente reprobable porque mancharía el nombre de su hijo, Aless Lequio. Todo tiene que ver con la fundación y el dinero que la actriz y presentadora no estaría dedicando a ella. Al parecer, según unas informaciones, ni el dinero de las exclusivas en la revista ¡Hola!, relacionadas con su hija-nieta Ana Sandra, ni el del libro de su hijo habría sido ingresado en la Fundación, como Obregón ha asegurado…

Ana Obregón presentó a la prensa la Fundación Aless Lequio hace ahora once meses, antes de que saliera a la luz que esperaba una bebé por gestación subrogada, como sabríamos siete semanas después. A comienzos de febrero de 2023, Obregón compareció públicamente y dijo que el objetivo de la Fundación era financiar la investigación del cáncer, enfocado sobre todo a cáncer que afecta a niños y a jóvenes.

Tal y como recuerda Informalia, la actriz y presentadora llegó al Hotel Santo Mauro de Madrid como una estrella de Hollywood y dijo que para ella aquella era la rueda de prensa más importante de su vida y expresó su felicidad por estar allí a pesar de haber tenido que afrontar la muerte de los tres pilares fundamentales de su vida: sus padres y sobre todo la tragedia de perder a su hijo. Escogió un vestido negro con una rosa blanca en el pecho en señal de luto, y posó como lo hacen las protagonistas de las grandes ocasiones frente a las cámaras.

No estaba Alessandro Lequio, a pesar de ser el vicepresidente de la fundación. Se dijo que había dado positivo en coronavirus y que por ello no le fue posible estar presente. Meses más tarde, después de conocerse la bomba que llegó en forma de bebé, pudimos comprobar la lejanía del aristócrata italiano respecto de la madre de su hijo; llegando a hacer declaraciones que, a pesar de sus silencios, dejaban más que claro que el italiano no deseaba implicarse en la colosal exhibición mediática que se avecinaba.

Ana Obregón, ¿dónde está el dinero?

Ana Obregón explicó la importante donación que la fundación con el nombre de su hijo había llevado a cabo con el objetivo de financiar la investigación de una enfermedad que se cobra miles de vidas al año. También insistió en lo importante que era para Álex este proyecto: "El mayor sueño de mi hijo era ayudar a los demás", dijo.

Pero la mayor aportación a la Fundación llegó a través de un amigo de Alessandro Lequio, según confirma el italiano. Esa cantidad fue de cuatro millones de euros, incluyendo un despacho en el centro de Madrid, que tiene un gran valor, y es la sede de la fundación. Además, se han aportado otras cantidades de menor cuantía que se usan para financiar proyectos como los descritos en los objetivos, es decir, investigaciones para luchar contra el cáncer. "Pero no nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", dice una fuente conocedora de las cuentas.

La actriz dijo en todo momento que destinaría los beneficios del libro El chico de las musarañas a la fundación, así como las exclusivas vendidas a revistas por el nacimiento de su hija-nieta. La actriz, además, ha participado este año en programas en diferentes cadenas de televisión.