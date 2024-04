Salen a la luz las declaraciones de María del Monte y su pareja en el juzgado

Las angustiosas imágenes desvelan de forma inédita su comparecencia durante el juicio celebrado tras el robo sufrido en su domicilio, por el que su sobrino permanece en prisión.

Tras varios días cebando el tema, el programa ¡De viernes! desvelaba anoche, en exclusiva, los primeros testimonios de las protagonistas del 'Caso Antonio Tejado', durante su comparecencia en los juzgados de Sevilla por la instrucción que lleva el caso.

El programa contaba con la presencia del periodista Nacho Abad, quien apuntaba nuevos datos sobre la investigación que gira en torno al robo que se produjo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal hace unos meses, y por el que el sobrino de la cantante permanece en prisión.

Las declaraciones ante el juez

Si hace unos días se filtraba el contenido de un volcado del teléfono del sobrino de la cantante, ahora son ella y su mujer las que aparecen en varios documentos audiovisuales, recogidos durante el juicio en el que han tenido que declarar como víctimas para dar su versión de los hechos.

Inmaculada Casal rompe su silencio: todos los detalles de su conversación con el juez

La primera en declarar es la ex amiga de Isabel Pantoja, quien relata entre lágrimas cómo un fuerte golpe despertó a su pareja y vio cómo los ladrones se cebaron con ella desde el principio, recordando algunos de los momentos sufridos durante el robo: "Me dio un empujón y me dijo 'tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña (la hija de Inmaculada) y la mato".

El estremecedor testimonio de María del Monte e Inmaculada Casal en el juicio por el robo en su casa: "Se cebaron con la niña"

Una declaración en la que desvela también cómo se enfrentó a los asaltantes y las conclusiones a las que llegaron tras el robo por cómo había sucedido todo, lo que coincide al detalle con la versión de la periodista de Canal Sur, que aparece en un vídeo posterior: "Vi a un hombre con la cara encapuchada, todo vestido de negro. Le dije '¿qué haces?' Pensé que eran los GEOS y que algo había pasado. Vi que cogió a mi hija y le dije 'pero, ¿qué haces?'. A mí me tumbó en la cama y me dijo 'esto es un robo, quédate ahí'. Me puso la almohada encima de la cabeza y empieza a presionarme y a darme golpes", afirma Inmaculada.

Durante su comparecencia, la pareja describe a la banda que asaltó su domicilio: encapuchados, uno con barriga, el color de los ojos de uno de ellos... La cantante describe cómo eran sus voces: "Los dos eran andaluces, pero a uno lo identifico con acento ruso". Por su parte, Inmaculada explica que uno de ellos fingía cambiar la voz para no ser identificado.

Mientras tanto, Antonio Tejado se defiende de todas las acusaciones, pero continúa en prisión, debido a todas las contradicciones que los investigadores no han pasado por alto y que hacen saltar todas las alarmas sobre su implicación.