Sofía Cristo habla alto y claro: se desvincula absolutamente de su familia

La DJ, que siempre se ha mostrado discreta ante los hechos ocurridos en su familia, no ha dudado en responder a la prensa sobre la posición que mantiene en la actualidad.

Bárbara Rey y Sofía Cristo han pasado por un gran bache emocional que ha traído de nuevo la inestabilidad a la familia. El nuevo frente económico en el que se han visto envueltas con Hacienda y las consecuencias de la gran bronca con Ángel Cristo Jr. Ha devuelto el caos a la aparente tranquilidad de ambas.

Mientras, Cristo Jr., quien se encuentra disfrutando de su aventura en Supervivientes, sigue siendo el centro de un gran número de broncas y se ha convertido en el gran villano del concurso, en el que él mismo ha dejado mensajes sobre su hermana y su familia sorprendiendo a todos.

Sofía, implacable

Pero los mensajes lanzados por el concursante parecen haber calado únicamente en su madre, quien mandaba ha opinado sobre el concurso que está haciendo su hijo, evitando pronunciarse sobre ningún tema personal.

Sofía Cristo ha celebrado uno de los aniversarios más destacados de su vida y Bárbara Rey le ha demostrado su apoyo. https://t.co/NrZLgN9Ecr — Qué Me Dices (@DiezminutosQMD) April 19, 2024

Mientras, Sofía Cristo, celebra un momento muy importante en su vida pues es el 18 de abril celebraba su aniversario más potente: "11 años libre de drogas. Gracias a Dios, a mi familia, mis terapeutas y mis amigos. Os amo muy fuerte. La vida es un regalo", publicaba en sus redes estos días. Un mensaje que no ha tardado en recibir miles de comentarios de todo tipo de personas celebrando esta efeméride, entre los que ha destacado uno que todo el mundo ha señalado: el de su madre, Bárbara Rey.

"Ya sabes, hija que estoy muy orgullosa de ti, eres increíble con una fortaleza digna de admiración", aseguraba la ex vedette mostrando su apoyo a su hija. "Estoy tan orgullosa de que seas mi hija, eres un ser de luz extraordinario al que todo el mundo quiere, por el gran corazón y humanidad que tienes. Eres Mi vida y la que siempre me da fuerzas para seguir adelante. Te quiero hija mía", añadía. Un emotivo mensaje que la propia Sofía respondía: "tu tb eres mi vida mamá y todo esto es xq siempre has estado a mi lado. ¡Yo no sería como soy si no fuera tu hija! Te amo".

Mensajes que contrastan con las declaraciones que ha realizado en respuesta al mensaje de su hermano, donde se aleja por completo de una reconciliación: no quiero saber absolutamente nada del concurso de mi hermano ni nada. Le deseo lo mejor a él, que le vaya muy bien en la vida, pero por favor dejar de preguntarme por mi hermano".