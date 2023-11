Peñafiel escandaliza a Emma García con el avión de Casa Real para echar "un polvo"

Si alguien pensaba que el periodista especializado en la realeza europea ya había soltado por su boca todas las barbaridades inimaginables estaba muy equivocado, como comprobó Telecinco.

Poca gente debía de quedar ya por dar su opinión sobre el escándalo protagonizado por Genoveva Casanova y el príncipe Federico de Dinamarca y el que no podía faltar, desde luego, era Jaime Peñafiel.

De gira promocional de su nuevo libro (Letizia y yo), el periodista especializado en casas reales visitó el programa de Telecinco Fiesta y se explayó a gusto. No solo aseguró que no le había gustado la recién descubierta "amistad" entre heredero de la corona danesa y la ex de Cayetano Martínez de Irujo sino que fue mucho más lejos añadiendo que "me ha molestado una cosa".

Sin morderse la lengua, explicó que "cogió un avión privado de la Casa Real para venir a Madrid y echar un polvo. Son los abusos que cometen los miembros de la Casa Real". Unas palabras que dejaron atónica a la presentadora Emma García en una jornada en la que Fiesta registró en los audímetros un 9.5% de cuota de pantalla delante de 1.024.000 espectadores, el mayor número desde el 12 de noviembre, hace cuatro programas.

Por lo demás, Jaime Peñafiel opinó que el heredero al trono de Dinamarca debería separarse y comparaba este episodio con otros casos de la Monarquía española, como el de los Eméritos: "La Reina Sofía teniendo motivos de haberse separado no lo ha hecho. Hay veces que no se pueden soportar determinadas cosas".