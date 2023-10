Gustavo Guillermo se olvida de las cámaras de GH VIP y "raja" de Las Campos

Tuvo que entrar José Antonio Avilés en la casa de Guadalix para que de una vez por todas el exchófer de María Teresa Campos se dejara de zarandajas y hablara claro de su otra "familia".

En la casa de Gran Hermano VIP desde apenas 10 días después del fallecimiento de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo está cada vez más relajado y, por lo que parece, se ha olvidado de las cámaras que graban cada una de sus palabras.

Y tras la prudencia y la discreción que han sido las tónicas dominantes de su concurso en su primer mes en Guadalix de la Sierra, poco a poco se va soltando y empieza a hablar largo y tendido no solo sobre la que fuera su jefa, sino también sobre el resto de la familia Campos; es decir, Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

Gustavo Guillermo asegura que Alejandra Rubio es la más fuerte del Clan Campos

Durante una charla con José Antonio Avilés (que ha entrado en el reality dispuesto a revolucionarlo y darle el salseo que empezaba a faltarle) Gustavo se sinceró y confesó por primera vez qué piensa de la nieta más mediática de María Teresa: "Alejandra me parece la más fuerte de las tres. Es súper lista, no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente", destacó, totalmente ajeno a que la hija de Terelu ha sido la más crítica con su entrada en GH y con su manera de comunicarles (por mail) su renuncia a su puesto de trabajo días antes de la muerte de su abuela, sin contarles que el motivo no era otro que su participación en el programa de Mediaset.

Pero el exchófer no solo habló de Alejandra, ya que una vez más demostró su lealtad y su cariño por las hijas de María Teresa, para las que solo tiene buenas palabras. "Terelu es una gran madre y dice mucho de ella que se lleve bien con Alejandro, el padre de su hija", apuntó, definiendo a la colaboradora como "una mujer en la que se puede confiar plenamente, y generosa hasta decir basta". "Me ha ayudado mucho", reconoció.

Menos efusivo se mostró al hablar sobre Carmen Borrego, de quien Gustavo cree que "nada más conocerla es la más cercana, no tanto como Terelu". "Cuando las conoces te das cuenta de que las dos son todo corazón", confesó, dejando claro que de su boca parece que no saldrá una mala palabra sobre las hermanas a pesar de lo que afirmaron sus detractores al verle en la casa de Guadalix.

A pesar del momentazo, la noche estaba complicada este miércoles para GH VIP. El Última Hora de Telecinco no pudo repetir los buenos datos del día anterior y bajó al 6.7% de share y 899.000 espectadores frente al 8.2% y 1.110.000 del martes.