Pedroche, destrozada, toma una decisión que afecta a millones de sus seguidores

La popular presentadora se ha visto superada por las críticas de su último post, poco después de dar a luz, y adopta una drástica medida relacionada directamente con sus redes sociales.

Se lo ías hemos contado estos den ESdiario, la oleada de críticas que recibió Cristina Pedroche por presumir de su físico posparto tres semanas después de dar a luz le ha pasado factura. Prueba de ello, el cambio que ha hecho la mujer de Dabiz Muñoz en sus redes sociales.

Ahora, tal y como recoge Informalia, sus más de tres millones de seguidores de Instagram no podrán comentar sus fotos, pues la madrileña ha desactivado los comentarios en sus publicaciones. Un gesto con el que se blinda de una nueva polémica.

Cristina Pedroche y su última comunicación

En su último comunicado ya dio a entender que se tomaría un 'respiro digital'. "Estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella", escribió, recuerda el citado portal.

Tres días después, y después de haber recibido también apoyos como el de su compañera Sonsoles Ónega, la presentadora ha reaparecido en redes pero por motivos profesionales. "Esta noche a las 22:00h en Antena 3 un nuevo programa de Password. ¡Las risas están aseguradas! Os esperamos", compartió junto a una foto en el plató. Atresmedia confió en Pedroche para el regreso de este mítico concurso, que se hizo popular en nuestro país de la mano de Luján Argüelles en Cuatro hace unos años, cuenta Informalia.