Sonsoles Ónega interrumpe sus vacaciones para incendiar más el lío de Pedroche

La presentadora sigue en el ojo del huracán después de publicar una foto días después de dar a luz y presumir de cuerpo. Las redes arden por la polémica y ahora se suman otras protagonistas.

Se lo contábamos el pasado domingo 6 de agosto en ESdiario, la presentadora Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz se convirtieron en padres de su primera hija el pasado 14 de julio. Tal y como ha hecho durante todo su embarazo, también hacía partícipes a sus seguidores de cómo está siendo el postparto.

En sus últimos stories en su cuenta de Instagram, Cristina aparecía en bikini para valorar cómo está evolucionando su cuerpo. En el vídeo, acompañado con el texto "3 semanas y 2 días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo", la presentadora explicaba, después de hacerse una foto frente al espejo, que “el cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada, pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser".

Pero las críticas llegaban por estas frases: “Tres semanas y dos días de postparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

Las reflexiones de Pedroche levantaban muchas ampollas en las redes sociales, especialmente entre las mujeres. El sentir de muchas de ellas es que traslada un mensaje que puede causar ansiedad en madres que no dispongan de sus recursos o tiempo para dedicarse a hacer ejercicio o meditar tras dar a luz a un bebé y al tener que cuidarlo.

La polémica cobraba tal dimensión que la propia Pedroche horas después emitía un comunicado en sus redes. Explicaba su punto de vista, se defendía y también pedía perdón a las madres y personas a las que su comentario haya podido molestar.

Sonsoles Ónega defiende a Cristina Pedroche

Cuando las tensiones parecían ya algo más calmadas ha aparecido Sonsoles Ónega, compañera de Atresmedia ahora de vacaciones tras su primera y exitosa temporada de Y ahora Sonsoles, para defender a Pedroche de forma contundente en su perfil de Instagram:

“El lío por nada. No entiendo bien el lío que se ha montado con la foto de Cristina Pedroche y su cuerpo tres semanas después de dar a luz a su bebé. Bueno, en realidad, no es fácil entender los líos monumentales por nada. Nada empieza a ser un concepto, una categoría, un tema”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonsoles Ónega (@sonsolesonega)

Añadía que “en la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas que ya me gustaría haber tenido a mano durante mis embarazos y las recuperaciones de las cesáreas. Pero no había redes sociales o no era tan fácil aprender de los que han aprendido antes que tú”.

Y Sonsoles Ónega dedicaba las más contundentes palabras de respaldo a su compañera: “Pedroche es como los derechos. Tienen que existir, pero no son una obligación. Es decir, a mí me gusta que existan tías como ella, pero no es una obligación ser como ella. No sé si me explico”.

El problema es que las palabras de Sonsoles han avivado el fuego y de nuevo muchos comentarios ponen ‘verde’ a Pedroche.