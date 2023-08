Cristina Pedroche la lía en las redes sociales al mostrar su cuerpo postparto

La presentadora ha analizado los detalles de la recuperación en tiempo récord de su cuerpo tras dar a luz, pero las reacciones de algunas madres han desatado la polémica.

La presentadora Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz se convirtieron en padres de su primera hija el pasado 14 de julio. Tal y como ha hecho durante todo su embarazo, también hace partícipes a sus seguidores de cómo está siendo el postparto.

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 5, 2023

En sus últimos stories en su cuenta de Instagram, Cristina aparece en bikini para valorar cómo está evolucionando su cuerpo. En el vídeo, acompañado con el texto "3 semanas y 2 días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo", la presentadora explica, después de hacerse una foto frente al espejo, que “el cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada, pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser".

La presentadora reconoce que "he perdido masa muscular y estoy un poco menos fuerte. Pero vamos que estoy contentísima con mi cuerpo, el cuerpo tiene memoria, me ha venido súper bien todo el deporte que he hecho durante el embarazo y ahora cuando me hagan la valoración del suelo pélvico volveré a entrenar. El deporte es salud en todas las etapas de nuestra vida. Disfrutando de mi chica".

También explica que se arrancó un poco de piel al quitarse la kinesiotape que tenía en la barriga. "Soy un poco bruta", señaló al respecto.

También destacó que le había ido muy bien todo el deporte que había realizado durante el embarazo. Y es que Pedroche siempre ha sido una mujer muy deportista y no ha dejado de cuidar su cuerpo siempre con precaución.

Nadie podía imaginar que, en menos de un mes de dar a luz, la presentadora aparecería en el estreno esta semana del renovado concurso ‘Password’ de Antena 3 con la misma figura que antes del embarazo. Pero es la propia Pedroche la que ha explicado en su Instagram el secreto nada milagroso que ha seguido para conseguir el cuerpo que tenía antes de la llegada de Laia.

Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía.

Ven cuando quieras, te estamos esperando. ❤️ pic.twitter.com/H9sVJ35NYU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) July 13, 2023

Las reflexiones de Pedroche han levantado muchas ampollas en las redes sociales, especialmente entre las mujeres. El sentir de muchas de ellas es que traslada un mensaje que puede causar ansiedad en madres que no dispongan de sus recursos o tiempo para dedicarse a hacer ejercicio o meditar tras dar a luz a un bebé y al tener que cuidarlo.

Cristina Pedroche enfada a las madres

Así, su muro de Instagram se ha llenado de respuestas, algunas de ellas inesperadas para la Pedroche:

"Disculpa. ¿Qué mensaje quieres dar a todas las mamás? ¿Demostrar que no todas las mamás tienen tu tiempo, ni la necesidad, ni tus recursos económicos, ni tu naturaleza física, para recuperarse como tú? Mujer, piensa un poco en las demás. Y revisa eso que dices de la suerte".

"Vida saludable, deporte, comida sana y meditación… Ok. Pero sobre todo muchísima pasta para pagar a muchísima gente que te ayude (en casa, con el bebé, con tu físico). Presumir de esta manera ocultando el factor principal es contribuir a las frustraciones ajenas, Cristina"

"Sí, sí, claro, meditar. Díselo a una madre a pie a las tres semanas del parto que el único sitio para meditar es mientras caga"

"Hola Cristina, me alegro mucho y he seguido tu embarazo porque ha sido a la vez que el mío. Yo un mes postparto y todavía cicatriz de cesárea drenando por un seroma. Además de ejercicio, vida saludable, deporte…también has tenido suerte. Me parece importante decirlo. Enhorabuena"

"Y si te recuperas más despacio, ¿eres peor persona, Cristina, o cómo va?"

Estos son solo algunos de la riada de comentarios que han generado las imágenes y el mensaje trasladado por Cristina Pedroche, que seguramente solo quería hacer una alegato a favor de la alimentación sana y el ejercicio, pero hay muchos usuarios de las redes sociales que lo han interpretado en otra clave.