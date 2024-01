Edmundo Arrocet vuelve a la carga, sus palabras sobre Terelu y Carmen Borrego

El humorista ha vuelto a hablar sobre su relación con María Teresa Campos y el enfrentamiento que mantiene con Terelu y Carmen Borrego.

Terelu Campos y Carmen Borrego mantienen una cruzada contra Edmundo 'Bigote' Arrocet desde hace ya mucho tiempo. Han sido muchas las ocasiones en las que las hermanas Campos le han pedido al humorista que deje de nombrarlas a ellas y a su madre María Teresa Campos, con quien mantuvo una relación durante seis años.

A pesar de que las Campos le han insistido muchas veces, especialmente desde que falleciera María Teresa Campos, que dejara de hablar de ellas, el humorista no se ha dejado influenciar por las hermanas y se ha pronunciado sobre varios aspectos que las afectan.

Edmundo Arrocet carga contra las Campos pero no guarda rencor

En su último viaje a Madrid, donde ha querido arropar al actor Gabino Diego en su estreno de su obra teatral, 'La curva de la felicidad', Edmundo Arrocet ha vuelto a cargar contra Terelu y Carmen Borrego por el último 'desprecio' que le han hecho.

"Me duele todo esto, pero lo que pasa es que hay que decir la verdad, y la verdad yo la dije, y porque dije que fueron pocas veces a visitarla se enfadaron", ha explicado refiriéndose a la ausencia de su relación con María Teresa Campos en el homenaje que se le hizo a la presentadora en Televisión Española, y que presentó su hija Terelu Campos.

A pesar de sus palabras, Bigote Arrocet ha insistido en que no les guarda rencor: "Si yo me encuentro no tengo ningún problema en saludarlas ni nada por el estilo... Aunque me duele que hayan hablado mal, que digan que he sido lo peor que le ha pasado a su madre en la vida". Algo que él considera que es una mentira: "Es cuestión de ver las fotos y los seis años que nosotros hemos vivido, los viajes que hemos hecho. Que digan eso es muy feo, pero bueno".

Para Edmundo Arrocet, lo único que le duele es el hecho de que las Campos hayan hablado "mal e injustamente" de él. Aún así, Edmundo guarda buenos recuerdos de su relación con María Teresa Campos y no descarta escribir sus propias memorias donde contar todo sobre su relación: "Tengo seis años muy bonitos de mi vida, muchos viajes, hemos salido, hemos viajado mucho tiempo juntos, así que nada, yo no tengo ningún problema y que lo hayan obviado, eso no es mi problema".