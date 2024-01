Estela Grande da su opinión sobre la reciente polémica de Carlo Constanzia

La ex de Diego Matamoros ha hablado sobre los problemas que tuvo Carlo Constanzia en su infancia y sobre la entrevista que dio al programa "De Viernes".

Estas últimas dos semanas ha habido un nombre que ha copado las portadas de todos los diarios, el de Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores concedió una polémica entrevista al programa "De Viernes" en la que habló sobre todos los problemas que tuvo durante su infancia, entre los que están los problemas de salud mental y las adicciones a las drogas.

Esa entrevista ha provocado que Mar Flores y Carlo Costanzia, los padres de Carlo, reabran la guerra que tuvieron en el pasado y se dediquen acusaciones en los diferentes platós de televisión. Pero ellos no han sido los únicos en hablar sobre la entrevista de Carlo Costanzia, también lo hicieron otros familiares como su prima Laura Matamoros o Estela Grande, quien fuera pareja de Diego Matamoros.

Estela Grande analiza la polémica entrevista de Carlo Costanzia

Y es que tras las palabras de Laura Matamoros, quien no perdió oportunidad de defender a su primo Carlo, ha sido la ex de Diego Matamoros quien ha hablado sobre lo que ha estado sucediendo estas semanas: "Solo te puedo decir, que reaccionan como reaccionaríamos cualquiera cuando vemos que algún familiar o personas que queremos, sufre, todos somos humanos, cuando ves sufrir a alguien que quieres, duele. Cómo no le va a doler".

Para Estela Grande, es normal que Laura Matamoros haya salido a defender a su primo, porque la relación entre ellos es muy importante: "Al final son primos, yo tengo primos que son como mis hermanos, nos hemos criado juntos, ellos más o menos son de la misma edad, cuando tienes un primo tan cercano, para mí mi primo no es mi primo, es mi hermano. Todo lo que le pase y sufra, ella lo sufrirá, como cualquier persona. Cualquiera lo haría".

Aún así, Estela no ha querido confesar si vivió algún encuentro entre Carlo Costanzia y Diego Matamoros durante su relación con este último: "No, yo nunca lo viví. Es que ni lo viví ni lo voy a recordar, y si lo viví tampoco te lo voy a contar. No lo viví".

Pero si reconocer que conocer a Carlo: "Hemos coincidido alguna vez y ya está, no tenemos ningún tipo de relación. Además, ha hablado sobre las palabras de Carlo Costanzia, que aseguró comenzar a probar las drogas a los diez años: "Son chicos o niños que han empezado muy jóvenes a estar expuestos, con padres muy conocidos. Tiene que ser muy complicado vivir su vida".