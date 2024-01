Carlo Costanzia confiesa los motivos que le llevan a traicionar a su madre

El hijo de Mar Flores se ha vuelto a sentar en el programa "De Viernes" una semana después de la polémica entrevista en la que traicionó a su madre.

Hace una semana, Carlo Costanzia se unía al grupo de famosos que acudía al programa "De Viernes" para hablar de los momentos más problemáticos de sus infancias. Siguiendo los pasos de gente como Ángel Cristo Jr., Carlo Costanzia desvelaba como había coqueteado con las drogas desde muy joven por la mala infancia que había tenido por sus padres.

Unas declaraciones que no sentaron muy bien a su madre, Mar Flores, que no entendía, y sigue sin hacerlo, por qué su hijo la atacaba de esta manera. La modelo ha confesado en una entrevista a la revista Semana, que se siente destrozada por la decisión de su hijo, una decisión por la que cree que este "se está equivocando".

Ahora, una semana después de aquellas duras declaraciones, Carlo Costanzia ha vuelto a sentarse en el plató de "De Viernes" con un claro motivo, contar la verdadera razón que le ha llevado a dar esa entrevista y a sentarse en el programa de Telecinco.

Los 'obligados' motivos de Carlo Costanzia para hablar de su infancia

El hijo de Mar Flores ha vuelto a acudir al programa para explicar por qué hizo aquella entrevista donde contó su verdad y cómo le afecto su infancia. Carlo Costanzia ha querido recalcar que su entrevista no es comparable a la de otros famosos que han acudido al programa, porque, según él, en ningún momento ha arremetido contra sus progenitores.

"Vengo a explicar, dar mir versión, que es la realidad de los hechos jurídicos que se me imputan. Se dicen muchas falsedades, esto me lleva a mí, a tener que sentarme y dar mi versión porque quien calla otorga" comienza explicando Carlo, aunque luego ha reconocido que "vengo a dar esta versión sin ser consciente de todo lo que esto podía acarrear, y que se podía abrir la caja de Pandora de los años 90".

Carlo Costanzia ha asegurado que en ningún momento buscaba culpar a sus padres de su adicción a las drogas, todo lo contrario: "No vengo a hablar ni de mi madre, ni de mi padre, ni a culparles si he caído en las drogas. Si he caído ha sido por mi debilidad. Nunca he dicho que la culpa de mis condenas haya sido por ellos". Además, el hijo de Mar Flores se considera un "vencedor", y su relato es de "superación, no un diario de una víctima".