Ana Rosa Quintana “devora” a Sandra Barneda y deja en evidencia a sus colegas

Bochorno mayúsculo el que se vivió en los pasillos de Telecinco. Horas después de que el programa de César Muñoz defendiera lo indefendible la veterana presentadora les avergonzó con pruebas



El tema de este jueves en la televisión del corazón no tenía mucha duda. Era el nuevo amor nacido entre la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores. El beso de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia era el primer y segundo plato del menú televisivo. Con postre incluido. La nieta de Teresa Campos se personaba en su programa Así es la Vida.

Rubio puso sus reglas y decidió que ella no tiene que hablar de su vida. Comentará la Mascletá de Madrid. La dirección se lo ha concedido. Cuestión de prioridades. O fuerzas. Lo de este jueves fue muy similar a lo que contó su Tita Carmen Borrego en el programa Vamos a ver. Muy poca diferencia en cuanto a protagonistas. En cuanto a las preguntas pertinentes de los colaboradores no ha habido luz entre la mañana y la tarde.

En Así es la vida con el “bicho” en plató todo fue muy por encima y con mucho paño de agua caliente. Mucha vaselina a la “niña”. Al final del programa, se habló de la última novia de Carlo Costanzia que presentaba la tarde del miércoles y en exclusiva el programa TardeAR. Y los mensajes que presuntamente enviaba Carlo a su ex novia Jeimy. Mensajes que tuvieron lugar horas antes de conocer la relación entre Rubio y el hijo de Mar Flores.

El programa que presenta César Muñoz relativizó todos estos mensajes. Muy por encima. Casi inexistentes. Hasta el punto que Sandra Barneda comentó que el programa había sido testigo de estos menajes (con algunos mensajes borrados) y jamás Carlo le pedía a su antigua novia volver con ella. Dicho y hecho.

Las pruebas de Ana Rosa Quintana dejan en evidencia a Sandra Barneda

Dos horas después, Jeimy se sentaba en en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. El testimonio de la exnovia no da lugar a otras interpretaciones. Sale a la palestra el tema de los mensajes. Y es ella misma quien pide su teléfono a producción y la presentadora lee uno por uno los mensajes que le enviaba Costanzia el pasado lunes a las 15 horas.

La exnovia de Carlo Costanzia en el plató de TardeAR.

Una vez desvelado el contenido de los menajes no hizo falta leer que escribiese la pregunta ¿Quieres volver conmigo? No era necesario una vez escuchado lo leído. Tanto contenido tienen los mensajes que posiblemente el programa donde colabora la niña Rubio contaba con otros mensajes totalmente distintos. No caben tan dispares interpretaciones. No pueden estar hablando de los mismos mensajes.

Este jueves el magacín de Barneda actuó de abogado defensor de Alejandra sin necesidad. Ridículo mayúsculo pidiendo desde dirección que no se le preguntase. La hija de Terelu Campos es un personaje que está para lo que está. No es Juan Luis Galiacho ni Gema Fernández. La diferencia entre personaje público famoso y personajes públicos populares. Ella es personajes famoso en toda regla por decisión personal. Desde hace años. A pesar de su madre quien aseguraba en Sálvame que su hija estaba estudiando Derecho y nunca sería ni Chabelita ni Rocío Flores Carrasco. Ha acertado.