Vargas Llosa logra lo inédito: que Isabel Preysler pierda su natural impasible

Mientras el Premio Nobel de Literatura disfruta en París de su familia y de su exmujer, Patricia Llosa, entre rumores de reconciliación la celebrity sitúa el límite que ha traspasado su ex.

El pasado 28 de diciembre saltaba a los medios de comunicación la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa (que tuvo lugar casi un mes antes, el 30 de noviembre) y durante todo este tiempo, a pesar de todo lo que se ha dicho sobre su relación, la socialité se ha mantenido en silencio haciendo gala de su legendario natural impasible y seráfico.

Sin embargo, y como confiesa en las que son sus primeras declaraciones, que ha dado en exclusiva a la revista ¡Hola!, "todo tiene un límite", el premio Nobel lo ha traspasado y la reina de corazones ha decidido dejar de lado su siempre discreta elegancia a la hora de dar declaraciones a través de terceros.

El límite de Isabel Preysler que ha sobrepasado el entorno de Mario Vargas Llosa

A pesar de que sostiene que no está "ni resentida, ni enfadada, ni dolida" por todo lo que el entorno del que fue su pareja durante ocho años ha filtrado interesadamente desde su ruptura, y aclarando que tampoco es una "mentirosa" como han deslizado, sí deja claro que "lo que sí tiene es un límite" y no es otro que lo más importante para ella, sus hijos: "No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos".

Indignada, explota contra Mario Vargas Llosa por haberse reído de Tamara Falcó, "una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él. Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Ha traspasado todos los límites".

Y es que aunque el premio Nobel ha asegurado que en su relato Los Vientos no habla sobre su relación con la socialité, Isabel revela que "añadió dos párrafos en su famoso cuento en enero" y en ellos hablaba de las Islas Marquesas (en referencia al marquesado de Griñón que Tamara ha heredado de su padre, Carlos Falcó) burlándose de las inquietudes de su hija: "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Gastronomía. ¡Vaya mezcla! Me muero de risa", reza la parte que ha dolido sobremanera a la madre de Enrique Iglesias.

Con mis padres en París, en vísperas de grandes acontecimientos. pic.twitter.com/yNkeVnV1DN — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 7, 2023

Unas declaraciones que dejan en una posición muy controvertida a Vargas Llosa que, ajeno al estallido de su expareja, se encuentra en París con su familia (incluida su exmujer, Patricia Llosa, con la que podría haber retomado su relación) para asistir a la solemne ceremonia por la que este jueves ingresará en la Academia Francesa.