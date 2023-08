Sorpresa: una potente actriz marroquí es la nueva novia de Albert Rivera

Se llama Aysha Daraaui y es una intérprete catalana de origen marroquí. La joven ha conquistado al ex presidente de Ciudadanos y ahora pasan unos días de vacaciones en Ibiza.

Lo cuenta en exclusiva la revista Lecturas, se llama Aysha Daraaui y es una intérprete catalana de origen marroquí. La joven ha conquistado al ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera y ahora pasan unos días de vacaciones en Ibiza.

Según la revista, la pareja ha compartido unos días de vacacionales en Ibiza junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraban Begoña Villacís –muy unida a Rivera desde que coincidieran en Ciudadanos– el matrimonio compuesto por Aldo Comas y Macarena Gómez y el actor Antonio Velázquez y su novia. Se da la casualidad de que Antonio fue pareja en 2014 de Malú durante un breve período de seis meses. Aysha fue la encargada de recoger a Albert (al que se le ha relacionado con varias mujeres este verano) en el aeropuerto de Ibiza.

Lecturas recuerda que estas imágenes llegan justo cuando Malú ha roto su silencio tras su ruptura con Albert. En una entrevista a Socialité, la cantante no ha mencionado directamente a su ex pero ha confesado en qué momento emocional se encuentra estos días. “Mi gran batalla ha sido la de estar en paz. Ahí es donde realmente te das cuenta que tú necesitabas eso, parar, estar contigo misma, y respirar, tomar aire. Eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo”, ha dicho Malú, admitiendo además que, en los últimos tiempos, “podría haber hecho otras muchas cosas mejor”.

Albert Rivera: asi es su novia Aysha Daraaui

La revista destaca que ese a trabajar como actriz, Aysha Daraaui siempre ha abogado por la discreción sobre su vida privada. Más allá de lo que comparte en su perfil de Instagram, la intérprete nunca ha sido noticia por temas sentimentales y ha preferido llevar todo lo relacionado con su corazón en la intimidad. Hasta que ahora le ha resultado inevitable que su nombre vea la luz por la complicidad que tendría con Albert Rivera.

Para conocer un poco mejor a Aysha Daraaui, tan solo hay que darse un paseo por su perfil de Instagram. Por las imágenes que la actriz comparte en sus redes sociales, queda claro que viajar y la cultura están entre sus grandes pasiones. En su Instagram son constantes las fotos de escapadas a diferentes lugares, en las que se muestra feliz, relajada y encantada con ver mundo. Además, se puede ver cómo entre sus planes favoritos están los relacionados con los museos, con el teatro, con la pintura… La clara muestra de que el arte juega un papel fundamental en la vida de la intérprete, concluye Lecturas.