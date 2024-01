La decisión de Genoveva Casanova tras la coronación de Federico de Dinamarca

La actriz despareció del ojo mediático el pasado mes de noviembre tras filtrarse unas polémicas imágenes junto a Federico de Dinamarca.

Han pasado ya más de dos meses desde que Genoveva Casanova se viera envuelta en un polémica internacional al publicarse en la revista Lecturas unas fotografías de la actriz junto al, ahora monarca, Federico de Dinamarca. Desde entonces, la ex de Cayetano Martínez de Irujo apostó por alejarse del foco mediático, primero marchándose de Madrid y posteriormente dejando de hacer publicaciones en sus redes sociales.

Aunque Genoveva Casanova aguantó mucho en paradero desconocido, sí hubo un par de momento en los que se pudo saber donde estaba y dio señales de vida. Primero en el aniversario de la muerta de la duquesa de Alba, en Navidad cuando agradeció a una firma un regalo para su hija, y cuando fueron a verla varias amigas y Cayetano Martínez de Irujo.

La decisión de Genoveva Casanova con sus redes sociales

Fue sorprendente que Genoveva Casanova reapareciera en Instagram un día después de la coronación de Federico y Mary como reyes de Dinamarca. Lo hizo compartiendo un vídeo de empoderamiento y fortaleza, un vídeo que muchos han interpretado como una indirecta hacia el monarca. Pero a pesar de esa pequeña reaparición en redes sociales, Genoveva Casanova quiere seguir alejada del foco mediático, por lo que ha tomado una drástica decisión respecto a sus redes sociales.

La ex de Cayetano Martínez de Irujo ha decidido borrar su perfil de Instagram, donde tenía todas sus fotografías y vídeos desde hace años. Ahora, cuando se busca la cuenta de Genoveva Casanova, aparece un mensaje de 'no disponible'. Una decisión que no es demasiado sorprendente, porque desde que se publicaron esas imágenes, la actriz se escondió de la prensa.

Aún así, hace algunos días, la periodista Beatriz Cortázar contaba en el programa "Y ahora Sonsoles" que se había mensajeado con Genoveva, quien le ha confirmado que se mantiene en su decisión de alejarse de los medios de comunicación: "Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada, aunque algunos digan lo contrario".

El mayor aliado que ha encontrado Genoveva Casanova en toda esta polémica ha sido su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, la única persona en la que Genoveva ha confiado. "Cayetano es su hombre, su hombre y su todo. Ella quiere que sea así y necesita que sea así. Su única persona de confianza es Cayetano y, evidentemente, sus hijos", ha terminado explicando Beatriz Cortázar.