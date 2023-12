La 2 rescata un documento de Genoveva Casanova que ahora cobra sentido especial

Desaparecida desde que a principios de noviembre se publicaron sus imágenes con el Príncipe Federico de Dinamarca en Madrid, Genoneva Casanova reaparece a punto de terminar 2023. En su residencia de la capital desde que comenzaron las Navidades, la mexicana no se ha dejado ver, aunque ya habría tomado la decisión de dar un paso adelante y enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre su amistad con el hijo de la Reina Margarita.

Mientras ultima los detalles de su primera aparición pública tras el escándalo que han supuesto sus instantáneas con el marido de Mary Donaldson, La 2 de TVE recupera la entrevista que la socialité concedió al programa Plano general hace un tiempo.

Hoy recordamos el PLANO GENERAL de Genoveva Casanova. Esta noche a las 21,25 h en ⁦@la2_tve. Una entrevista para conocer mejor a una mujer que cree en el amor y ama a España #PGGenovevaCasanova 👇 pic.twitter.com/7ycvKN2l4A — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) December 29, 2023

Ha sido el director del espacio, Jenaro Castro Muiña, el que ha compartido sus declaraciones más jugosas en Twitter y Genoveva, demostrando que está pendiente de lo que se publica sobre ella, no ha dudado en repostearlo en sus stories de Instagram.

Una entrevista que en su momento no tuvo un gran eco mediático pero que promete dar mucho que hablar porque, más sincera que nunca, responde a todas y cada una de las preguntas y desvela, entre otras cosas, si se considera una mujer seductora, si su estado ideal es el amor o la amistad, y cuál ha sido la mayor derrota de su vida.

Genoveva Casanova, defensora de sanar las heridas y no de abrirlas

Confesando que es una mujer "que cree en el amor y ama España", Genoveva se define como "una persona que creo mucho en sanar heridas, no en abrirlas. Soy una persona que cree mucho en las reconciliaciones" apunta, antes de asegurar que la "seducción no tiene género" y el "sexo no está sobrevalorado".

Después de varios segundos meditando su respuesta, la mexicana no es capaz de escoger entre el amor y la amistad como su estado ideal, explicando que para ella "la amistad es un tipo de amor". Y la mayor derrota de su vida, como ha revelado por primera vez, "supongo que mi divorcio" de Cayetano Martínez de Irujo.

Eso no es todo, ya que a la pregunta de si se considera una mujer seductora, Genoveva confiesa que "me gusta arreglarme y me gusta gustar", antes de definir en una palabra al hombre como "misterio", la guerra como "sufrimiento", la paz como "alegría" y a libertad (algo que parece haber perdido a raíz de salir a la luz su amistad con Federico de Dinamarca) como "felicidad".