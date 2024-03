Marta Riesco ataca a Telecinco: amenaza y airea trapos sucios de Joaquín Prat

Eran compañeros hasta que una serie de malas decisiones forzaron su despido del espacio y, finalmente, de la cadena. Se ha convertido en la ‘mala oficial’ y ahora intenta pasar factura.

Marta Riesco ya lleva más de un año fuera de la que fuera su cadena, Telecinco, tras ser despedida de la productora para la que trabajaba como reportera, Unicorn Content, y los espectadores pudieron conocerla gracias a su trabajo en El Programa de Ana Rosa.

Pero Riesco fue despedida, no sin polémica, y desde entonces se ha convertido en una de las ‘malas oficiales’ de Mediaset España.

Después de meses apartada de la cadena de Fuencarral se supone que ha perdido el contacto con los compañeros pero este fin de semana ha coincidido con una persona muy especial y, por lo que dice, a la que no tiene ningún aprecio, el ahora presentador de Vamos a Ver, Joaquín Prat, al que ha puesto a caer de un burro y calificado como mala persona. Lo ha dicho en su perfil de Instagram dónde contaba su experiencia durante el evento:

“Había gente mega top, futbolistas, etc. Y sí, también estaba Joaquín Prat. Sabéis que me gusta contaros las cosas porque siento que os lo debo y porque me apetece compartirlo con vosotros. Normalmente, no te enteras de quién va y yo no sabía que iba a estar Joaquín Prat”.

Y, fiel a su estilo, no ha dejado nada para la imaginación sobre el reencuentro: “¿Qué creéis que pasó? Yo no fui a saludarle y él tampoco vino. Él me estaba mirando y yo también. Éramos conscientes de la existencia el uno del otro, pero en ningún momento nos fuimos a saludar”. “La verdad es que hay muchas cosas que no he contado y que en algún momento contaré”, ha dicho en forma de amenaza velada.

Joaquín Prat "mala persona"

Pasando ya a la carga contra el presentador aseguró que: “Para mí ha sido una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me lo esperaba, precisamente porque era una persona que siempre estaba valorando mi trabajo positivamente tanto fuera de la pantalla como cuando salíamos en el programa...”.

Y ha ido a más: “El trato de él hacia mí fue pésimo y me atrevería a decir que es de las personas que más daño me hizo en el mundo de la televisión y en el programa en el que estaba. (...) Al final creo, como siempre digo, que fue una etapa de hostilidad hacia mi absoluta y toda la hostilidad era por quién era mi pareja [Antonio David Flores, en esos momentos vetado de Mediaset por lo contado por Rocío Carrasco] y no por quién era yo. Era por lo que ellos consideraban que había hecho mi pareja. No era conmigo, pero me dieron a mí. Fui el daño colateral y me reventaron. (...) No voy a olvidar el sufrimiento que me han causado”.

Y tiene también para el resto de compañeros: “No hubo ningún tipo de saludo. Ni de lejos, ni de cerca. Obviamente, yo tampoco le quería saludar bajo ningún concepto. Yo no me merecía eso, solo me había enamorado de una persona. Todo lo que vino después me vino grande. Al final, lo gracioso de todo esto es que las personas que más se metieron conmigo y más daño me hicieron son las que más tienen que callar porque no son ejemplo de nada, ni su vida es ejemplo de nada. Es curioso que vayan de gente ejemplar”.