La mujer de Ridley Scott hace polvo el triángulo de Miguel Bosé y Julio Iglesias

Por más que Telecinco intenta que el cantante eche a volar en su parrilla los espectadores parecen empeñados en lanzarle la cruda realidad a la cara. Ni las divas internacionales lo logran.

La apuesta de Telecinco por la vida y milagros de Miguel Bosé sigue sin terminar de cuajar entre la audiencia y este lunes comenzó la semana a la baja con un 8.8% de share y 889.000 espectadores para Bosé: Bandido, las cifras más bajas desde que comenzó la emisión del biopic autorizado del cantante y lejos del líder del prime time, que volvió a ser Antena 3 con 14.4% y 1.246.000.

Y eso que este lunes la cosa empezó fuerte con el triángulo amoroso que protagonizaron en su momento Miguel Bosé, Julio Iglesias y Giannina Fazio que, paradojas de la vida, tantos años después estos días se encuentra en España en compañía de su actual marido, Ridley Scott, de gira promocional de la película Napoleón.

Algo que vino de perlas al programa de debate posterior para comentar con ella en primera persona su historia de amor con Bosé.

El triángulo amoroso entre Miguel Bosé, Julio Iglesias y Giannina Fazio

Cabe señalar que en el biopic autorizado, se dejó caer en el capítulo de este lunes Miguel Bosé pasó una temporada en la casa de Julio Iglesias de Miami durante su juventud. Fue allí donde conoció a la actriz costarricense Giannina Facio, que era una de las mujeres más de moda y mantenía una relación con Julio Iglesias.



Facio estaba acostumbrada a que las mujeres entrasen y saliesen de la casa de Julio Iglesias. No se consideraba su novia: "No somos novios, al menos no de la forma convencional. No busco marido ni propio ni ajeno. Él es libre, yo también. Voy y vengo cuando quiero. Es fácil, divertido".

Bosé y Giannina tuvieron una conexión muy especial desde el primer momento que no pasó desapercibida para Iglesias, que le llegó a decir que le estaba "robando" a la novia. Finalmente la actriz se enamoraría de Miguel y hasta dejaría a Julio para irse con él.

Giannina Facio con su marido, Ridley Scott.

36 años después y de gira promocional de Napoleón por España a Giannina Facio le sale una gran sonrisa cuando le preguntan por Bosé, del que admite tener muy buenos recuerdos: "Amo a Miguel. Fue novio mío y quedamos muy amigos. Le adoro y le quiero mandar besos".