Las memorias de Britney Spears provocan estas reacciones en sus exnovios

La cantante publicó sus polémicas memorias en las que hacía referencia a varios de sus exnovios, como Justin Timberlake, Sam Asghari o Kevin Federline, quienes se han pronunciado sobre ellas

La publicación de las memorias de Britney Spears no ha dejado a nadie indiferente. El ejemplar, que en España salió a la venta el 26 de octubre, recapitula todo lo que ha sucedido en la vida de la cantante y ha convertido a famosos como Justin Timberlake, Kevin Federline o Sam Asghari en protagonistas del mismo, especialmente a los dos primeros.

Justin Timberlake se convirtió en protagonista de las memorias por su relación con Britney Spears en el año 1999, una historia que duró tres años y sobre la que Spears ha revelado cosas sorpredentes, como que llegó a estar embarazada: "Fue una sorpres, pero para mí no fue una tragedia. Yo quería mucho a Justin. Siempre esperé que tuviéramos una familia algún día, solo que fue mucho antes de lo esperado. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes".

Estas filtraciones de las memorias que hablaban sobre Justin Timberlake, provocaron un gran revuelo en redes sociales y han tenido respuesta por parte del cantante, que ha preferido volcarse en sus seres queridos: "Justin se ha centrado en su propia familia y ha tratado de no preocuparse por las memorias de Britney. En los últimos años ha tratado de apoyarla desde la distancia. Salieron hace mucho tiempo, pero él todavía la respeta".

Kevin Federline planea una respuesta en forma de libro

Otra de las personas más nombradas en las memorias de la artista es Kevin Federline, el bailarín con el que mantuvo un matrimonio tenso y con quien tiene dos hijos en común, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James de 17 años. La expareja ha mantenido constantes enfrentamientos públicos y han batallado por la custodia de sus hijos, y la publicación de las memorias de Britney habrían enfadado mucho a Federline, quien estaría planeando publicar sus propias memorias para responder a la cantante.

También se ha pronunciado sobre las memorias de Britney Spears su expareja más reciente, Sam Asghari, quien ha hablado brevemente sobre el libro y sobre la cantante de una forma más positiva que Timberlake o Federlina. Y es que Spears, en sus memorias, solo tiene buenas palabras hacia Sam Asghari, de quien dice que "me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios". El modelo ha querido responder a las palabras de Britney sobre él asegurando que "me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo".

La pareja se conoció en el año 2016, aunque fue en 2022 cuando ambos contrajeron matrimonio. Pero hace apenas dos meses la pareja hacía oficial su divorcio: "Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor".