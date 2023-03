La hija de Raquel Bollo sufre otra traición en Supervivientes en tiempo récord

Se ha podido ver a Gema Aldón pasándolo mal, Katerina con problemas para ir al baño o Sergio adaptándose a una alimentación diferente donde no caben remilgos. La cosa se pone interesante.

El pasado martes en Tierra de Nadie de Supervivientes vivimos otra traición hacia la hija de Raquel Bollo, recordando su nominación directa por parte de la líder Katerina en el programa anterior. En esta ocasión pudimos ver cómo otro de sus compañeros, que ha tenido una relación bastante buena con ella desde la preconvivencia, hizo algo que Alma no se esperaba. Estamos hablando de Jonan, quien tuvo la opción de dejar los regalos del amigo invisible tal y como estaban, o cambiar el dudoso regalo de “cocinar y repartir” que el azar quiso que fuera adjudicado a Ginés por el de otro miembro de los fatales. Pues bien, Jonan decidió quitarle los huevos rotos a Alma al intercambiar su regalo con el de Ginés.

Jonan no quiso dar ninguna explicación ante este acontecimiento de quitarle los huevos rotos a su amiga, que tanto estaba salivando por probarlos, y no será porque ella evitase pedir a gritos una explicación: “Por qué, por qué”, se preguntaba... Llevamos una semana de concurso y el pacto de no agresión que habían jurado no romper ya ha sido quebrantado y, no solo eso, hemos podido observar el cambio de bandos que ha estado haciendo Jonan, pillando desapercibidos a muchos de sus compañeros con los que ha tenido más afinidad.

Sacando alguna que otra conclusión se podría llegar a la hipótesis de que Jonan se entiende mucho mejor con Katerina que con Alma. Ambos, junto a Manuel, fueron los tres elegidos por la rusa para celebrar su cumpleaños. En estos momentos y por las acciones llevadas por el influencer, se podría apostar a que tendría menos inconveniente en nominar a Alma que a Katerina.

Todos los concursante no están viviendo esta experiencia de la misma manera. Hemos podido ver a Gema Aldón pasándolo muy mal, Katerina con problemas para ir al baño o Sergio adaptándose a una alimentación muy diferente donde no caben ciertos remilgos. Sin embargo, hay dos concursantes a los que veo con una energía inusitada. Aparte de algunas quejas por las picaduras de insectos, Adara y Jonan no paran de tener una sonrisa en la boca. Me parece admirable la capacidad de adaptación que han tenido y sobre todo que no abandonen el buen humor, que muchas veces puede servir como medicina curativa.

Patricia Donoso es la típica concursante que no sabe adaptarse al ambiente de Supervivientes, si sabes a lo que vas, ¿Por qué quieres abandonar en la primera semana de concurso?. En ediciones pasadas ya hemos visto situaciones similares, como fue el caso de Oriana Marzoli que duró cuatro días en Honduras, manteniendo a día de hoy este récord. Pero Donoso lo único que ha hecho es quejarse y preguntarse si está siendo una carga para su equipo, el público está un poco cansado de ver y escuchar los jueves, domingos y martes la misma historia, “me voy” o “no me voy”.

Los buenos momentos también hay que recordarlos, y los twitteros se ha encargado de dejarlos grabados para siempre, Adara con su imitación de un mono, Jonan ayudando a su compañera de equipo Kat a ir al baño y Raquel Mosquera con su masaje para quitar la papada se han encargado de sacar una sonrisa a todos los espectadores.

Sólo Adara nos puede dar este tipo de contenido#Supervivientes2023 #AdaraSv9M pic.twitter.com/HgCqD8W0lm — Twin Gómez (@twingomez_) March 9, 2023

AYUDA QUE ES ESTO pic.twitter.com/yRFq3oLe4E — markos ✈️ (@markosbntz) March 8, 2023

Este jueves tendrá lugar la primera expulsión, nuevas nominaciones, los grupos podrán cambiar de localización según el resultado del desafío y para ser líderes tendrán que hacer la famosa prueba de apnea.