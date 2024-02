Gloria Camila fulmina por Chayo Mohedano la presunción de inocencia de Tejado

Inevitable que la familia de Rocío Jurado salga a la palestra con todo lo que está sucediendo con el sobrino de María del Monte. No en vano fue gracias a ellos que asomó la cabeza en la tele

Íntima amiga de Amor Romeira, y a pesar de que apenas tiene tiempo para respirar entre el lanzamiento de su nueva web de moda y sus estudios de Derecho, Gloria Camila Ortega Mohedano no se quiso perder el cumpleaños de la televisiva colaboradora.

Inseparable de su novio David García, con el que tras 4 años de amor todavía no se plantea ni pasar por el altar ni ampliar la familia, la hija de Rocío Jurado se pronunció sobre uno de los temas más candentes del momento y que le afecta de manera indirecta: la detención y la entrada en prisión de Antonio Tejado por ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de su tía, María del Monte.

A Tejado le conoce muy bien desde hace años. Desde que tuvo una relación y un hijo con su prima Rosario Mohedano que terminó como el rosario de la aurora, incluso en los platós de televisión. Será por eso, por la estrecha relación familiar que mantiene con Chayo, que ha hablado alto claro a pesar del atronador silencio de su prima al respecto. Otras exnovias y exmujeres han hablado pero ella de momento sigue sin hacerlo.

Así, Gloria se manifestó sin rodeos dejando entrever que en este caso ella no cree demasiado en la presunción de inocencia: "Simplemente creo que al final todo cae por su propio peso, creo mucho en el karma. Me da pena la situación, primero está muy mal lo que ha hecho y segundo que es una persona de tu familia", lamentó asegurando que las "pruebas" que demostrarían la culpabilidad de Tejado "son más que evidentes".

Gloria Camila tiene claro que Antonio Tejado debe estar en prisión

"Creo que si está en prisión preventiva es porque hay pruebas para que pueda estarlo", afirmó rotunda, evitando darle ningún consejo como futura abogada que es: "No soy quién para darle consejos a nadie, ya está. Por favor que haya paz en el mundo, que solo hay malas noticias. Pones la tele y ves como si el mundo se volviese loco".

Eso sí, lo que pasa entre primas se queda entre primas y según su versión oficial cuando se enteró de la noticia no llamó a Rosario porque "no soy ese tipo de personas. He hablado con mi prima de mi marca y de pasarlo guay el día que sea y ya está".