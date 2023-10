Gloria Camila estalla en "Espejo Público" por la presencia de un enemigo suyo

Hace algunas semanas, Gloria Camila volvía a un plató de televisión después de pasar un tiempo enfocada en si misma y en arreglar sus problemas de ansiedad y depresión. La hija de José Ortega Cano se unía al resto de colaboradores del programa "Espejo Público", que presenta Susanna Griso en Antena 3, donde se la ha visto muy participativa y relajada.

Pero esa faceta de Gloria Camila ha cambiado drásticamente hasta esta semana, momento en el que la hija de Rocío Jurado ha tenido que sentarse junto al que ella considera uno de sus mayores enemigos. Sucedió el pasado miércoles 18 de octubre, día en el que Gloria Camila tuvo que compartir plató con Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' y uno de los grandes amigos de Rocío Carrasco. Una enemistad que además empeoraba por la cantidad de portadas y noticias que el periodista ha dirigido contra la propia Gloria Camila, José Ortega Cano y Rocío Flores.

De hecho, es tal la mala relación entre ambos que, como recoge el medio Informalia, ninguno de los dos se dirigió una palabra en la sala donde esperaban los invitados antes de entrar a plató, lo que convirtió la espera en unos momentos muy incómodos en los que la tensión se podía cortar con un cuchillo.

Cruce de acusaciones entre Gloria Camila y Luis Pliego

Una vez dentro de plató, y con el programa en directo, la situación fue a más, algo que nadie entendía y que Gema López quiso averiguar preguntando "¿de dónde viene esto?". Fue ahí cuando empezó el cruce de acusaciones, comenzando por Gloria Camila, que explicaba que en muchas ocasiones ha tenido que desmentir titulares de la revista que dirige Luis Pliego: "Yo con Luis he tenido que desmentir titulares que ha dado en su revista y ahí está la clave".

Algo que Luis Pliego negaba y por lo que exigía pruebas a la colaboradora del programa: "A ver, ponme un ejemplo con papeles, porque no vale lo de muchas veces he tenido que desmentir porque a veces las cosas van a redes, Twitter y se sacan de quicio". Fue entonces cuando Gloria Camila habló de una demanda: "Tú dices que hay una demanda que no va a salir adelante por falta de delito y yo te lo desmiento, y te pongo la prueba de que no es por falta de delito".

🛑💥Gloria Camila explota en sus redes sociales contra Luis Pliego. @luispliegog : "Es un indeseable, maleducado... No quiero coincidir más con él. No quiso ni acercarse a mí, y luego tuvimos una discusión y se fue escondiéndose cómo un cobarde".👇 pic.twitter.com/u2qx4Z3vm6 — Carito (@770carito) October 19, 2023

La discusión prosiguió hasta que finalmente, Gloria Camila terminó argumentando que los titulares del periodista siempre han sido para favorecer a Rocío Carrasco e ir en contra de ella y del resto de su familia. La tensión fue tanta, que la hija de Rocío Jurado ha pedido no volver a coincidir con Luis Pliego en el programa.