'El topo' de Cantora se coló en la boda de Isa Pantoja y tuvo que ser expulsada

La celebración por la boda de Isa Pantoja sufrió un pequeño percance cuando una amiga de la infancia de la novia se coló en el evento y tuvo que ser expulsada por la seguridad.

Isa Pantoja y Asraf Beno celebraron su boda este 13 de octubre con una celebración que contó con la presencia de los familiares, como Anabel Pantoja, y los amigos más cercanos de la pareja, pero que estuvo a punto de ser empañada por la que fuera una de las amigas de Isa Pantoja. Hablamos de Aneth, amiga de la infancia de la hija de la tonadillera.

Según han informado desde "Fiesta" Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas, la que fuera amiga de Isa Pantoja decidió acudir al enlace a pesar de que la hija de Isabel Pantoja la había llamado dos días antes para pedirle que, por favor, no fuese a su boda, que no estaba invitada, una petición a la que Aneth no hizo caso y acudió a la boda el viernes. Esto sorprendió a los invitados que sabían que Isa le había retirado la invitación, aunque hay personas que no se sorprendieron, porque pensaban que ambas seguían siendo amigas.

Aneth era 'el topo' de Cantora

Pero, ¿por qué le retiraría Isa Pantoja la invitación a su amiga de la infancia? Todo tiene una explicación, y es que según Marisa Martín Blázquez, Isa Pantoja se enteraba hace semanas de que Aneth era 'el topo' de Cantora, la persona que filtraba información sobre ella y su ahora marido, Asraf Beno, a la prensa.

"A Isa le entregan una serie de pruebas de que Aneth le lleva vendiendo hace años, pero es ahora cuando se confirman esas pruebas de que ha sido traicionada y que la ha vendido durante mucho tiempo. Ella le dice que no acuda a la boda, porque sin confianza no hay amistad" ha explicado Alexia en el programa.

Por esta razón, Isa Pantoja retiró la invitación a Aneth, que no hizo caso e igualmente acudió a la ceremonia, donde nada más entrar fue abordada por la seguridad de la boda, quienes le pidieron que se marcharan. Ante esta situación, Aneth se enfadó muchísimo y amenazó con que si la echaban "monto la mundial".

Ante todo este altercado, Sonia, la representante de Isa, intentó poner paz y pedir a la pareja que se marchara: "Te hemos avisado de que no vinieses porque eres la topo, y se te avisó hace un par de días que no estabas invitada". La representante también le explicó que tener el hotel reservado no era excusa, y que podría haber dado una vuelta por Sevilla en lugar de boicotear la boda de Isa.

Isa Pantoja permitió que Aneth viera la ceremonia

Ante todo este lio, finalmente es Isa Pantoja quien decide hablar con Aneth, y le permite quedarse a ver la ceremonia, pero después le pide que se marche porque no quiere compartir ese día tan especial con ella. Pero, aunque Isa le dio un voto de confianza, Aneth continúa intentando boicotear el enlace, provocando que la seguridad vuelva a invitarles a abandonar y finalmente sean "acompañados a la puerta de salida y no les dejen entrar".