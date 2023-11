María Pombo no se calla su opinión sobre la amnistía y así reaccionan las redes

La creadora de contenido y empresaria ha querido compartir su opinión por todo lo que está sucediendo con la amnistía en los últimos días con sus seguidores en sus redes sociales.

Hay muchos famosos que prefieren no hablar de política en sus redes sociales y no compartir sus opiniones para que su imagen no se vea afectada por este tema. Una de estas famosas que ha optado por no hablar de política es María Pombo, que en muchas ocasiones ha optado por no hablar sobre cualquier tema político para evitar los comentarios y reacciones negativas que esto ocasionaba.

Aunque la empresaria madrileña ha querido saltarse esta regla autoimpuesta de no hablar de política para opinar sobre todos los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días a raíz de la amnistía y el pacto de investidura entre Pedro Sánchez y Junts per Catalunya.

Y es que han sido varios los personajes públicos que se han visto en la obligación de pronunciarse públicamente ante todo lo que está sucediendo en Ferraz y ante todas las acciones que Pedro Sánchez está llevando a cabo, como es el caso de la influencer o de actor Jaime Lorente, que han expresado su opinión en redes sociales.

María Pombo y Jaime Lorente estallan en redes contra Sánchez y la amnistía

El actor Jaime Lorente se ha pronunciado en contra de Pedro Sánchez a raíz de unas palabras en las que el presidente en funciones pedía al Partido Popular "cordura y mesura. Que acepte el resultado de las urnas y la legitimidad del Gobierno que muy pronto formaremos...". Una petición que no ha gustado nada al actor de "La casa de papel", que respondía a Sánchez haciéndole una petición: "Los que te pedimos cordura somos todos los españoles a ti. Y que vayas a tratarte eso de tu ambición desmedida".

Por su parte, María Pombo iba más allá para hablar de todas las acciones de Sánchez: "Hace un tiempo dejé de opinar, porque parece que cada vez tenemos menos libertad, pero es tan triste lo que estamos viviendo, que no me puedo quedar callada". La influencer se ha referido al acuerdo de amnistía que le podría dar la posibilidad de gobernar a Sánchez: "Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez no alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país". "Las leyes deberían ser inquebrantables para todos, no solo para algunos y mucho menos para gente que odia y quiere separa a España. Qué tristeza, y qué injusticia" ha terminado escribiendo en su Instagram.

Las palabras de María Pombo han levantado todo tipo de reacciones en redes sociales, desde gente que la apoya y admira su valentía pidiendo a "más figuras públicas que den su opinión política sin complejos, sin miedo a la reacción de la gente", hasta personas que la insultan por dar su opinión sobre el tema.

