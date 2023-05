María Pombo desvela la fallida inocentada que sufrió en TVE y que no se emitió

La influencer María Pombo ha visitado el programa "Martínez y Hermanos" donde ha contado que sufrió una inocentada fallida por parte de su hermana y su representante que no se emitió en TVE.

La influencer María Pombo fue una de las invitadas al programa "Martínez y Hermanos" de #0 junto a Andy & Lucas y Álex Márquez. Un programa en el que la influencer contó una inocentada que sufrió por parte de su hermana y su representante y que fue tan grave que TVE nunca llegó a emitirla.

La pequeña de las Pombo fue víctima de una de las típicas bromas de la "Gala Inocente, Inocente" que siempre suele emitir TVE por el Día de los Inocentes. Una gala en la que son muchos los famosos que se compinchan con la cadena pública para gastar bromas a otros compañeros de profesión, algo que también le sucedió a la influencer.

Según contó María Pombo en el programa de Dani Martínez: "A mi representante y a mi hermana mayor les pareció superbuena idea hacerme una inocentada de TVE. Llamaron y se compincharon con ellos". Como explicó María, ellos iban a ofrecerle un trabajo en televisión en una época en la que la influencer todavía no había hecho nada en la pequeña pantalla.

Anne Igartiburu protagonista de la inocentada de María Pombo

El trabajo que le iban a ofrecer era presentar las campanadas junto a Ramón García: "Me dijeron que a las Campanadas quería darles un toque más juvenil y que estaban pensando en decirle a Anne Igartiburu que ella no iba a volver a darlas, que las empezaba a dar yo con Ramón García". Además su representante y hermana le advirtieron de que fuera cauta, porque Igartiburu no sabía que "una niña de 24 años le iba a quitar el puesto".

Pero la broma empezó a torcerse, porque mientras que el representante de María Pombo se pensaba que la influencer iba a rechazar el trabajo por miedo escénico, ella estaba muy emocionada: "Que voy a dar las campanadas. Esto es lo más grande de mi carrera, nunca voy a hacer nada más heavy en mi vida. Madre mía, es el sueño de mi vida".

En ese momento la hermana mayor de María y su representante se dieron cuenta de la gravedad y deciden cortar la inocentada: "La broma era que Anne me iba a traer un ramo de flores y a decirme que era una inocentada. Lo gracioso es que digas 'menos mal, era una broma', no que te den un ramo y te vas a tu puta casa".

Al final, la hermana de la influencer recurrió a Pablo Castellano, la pareja de María, para que fuera él quien le dijera la verdad: "Creían que me iba a horrorizar el plan... Me quedé sin ramo ni nada".