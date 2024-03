El bombazo de "Supervivientes" dura apenas un mes, Carmen Borrego abandona

La hermana de Terelu Campos se ha visto obligada a abandonar "Supervivientes 2024" tras pasar varios días junto al equipo médico del reality y no superar su valoración.

Poco tiempo le ha durado a Telecinco el bombazo de llevar a Carmen Borrego a "Supervivientes 2024", porque después de pasar día bajo la atenta mirada del equipo médico y de hacer dos amagos de abandono la hija de María Teresa Campos finalmente tendrá que volver a España tras no haber superado las valoraciones de los médicos del reality.

Así lo comunicaba Jorge Javier Vázquez en la gala en directo que se emitía anoche en Telecinco mediante un duro comunicado en el que explicaba que la organización del programa ha decidido que Carmen Borrego no siga concursando tras no superar el examen médico exhaustivo que le llevaban realizando desde hace una semana.

La hermana de Terelu, que esta misma semana podía hablar con ella para recibir sus ánimos, se mostraba preocupada poco antes de saber si podía continuar en el concurso o no: "Para mí ha sido difícil llegar hasta aquí. Creo que he conseguido muchas cosas que quizá no hubiese sido capaz siquiera que las hubiese podido conseguir. Me gustaría tener un poco de fuerza para continuar un poco más. Estoy en manos de los doctores".

Ni siquiera la propia Carmen tenía claro si quería seguir concursando o no: "Tengo tantas sensaciones a la vez que no lo sé. Por una parte me gustaría poder continuar con mis compañeros, pero no sé si estoy preparada para ello".

Carmen Borrego abandona por un cuadre de ansiedad reactivo

Finalmente, y tal y como explicaba Jorge Javier Vázquez, Carmen Borrego tenía que terminar su participación en el reality por recomendación médica: "Carmen Borrego, tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa".

🏝️ #SVGala4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UTYqJktcXE — Supervivientes (@Supervivientes) March 28, 2024

Carmen Borrego reafirmaba las palabras del comunicado explicando que "realmente lo he pasado mal... Me voy a quedar con lo mejor del concurso y me voy con la pena de no haber conseguido un poquito más. He pasado un mes muy malo antes de haber venido aquí por la angustia y que al final todo se vaya de esta manera me causa dolor, no te voy a mentir".

Aún así, para pasar el mal trago, el programa le guardaba una bonita sorpresa a Carmen Borrego, que ha podido hablar con su marido José Carlos: "Estamos muy orgullosos de ti y sabemos que tú estás muy orgullosa de todo lo que has superado. Lo has hecho bien y aquí estamos todos bien y sabíamos que no dependía de ti la continuación, sino de los médicos y, llegado a este punto, estamos esperándote con los brazos abiertos".