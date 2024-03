La diferencia de trato a Carmen Borrego en SV levanta ampollas en Telecinco

Es sin duda alguna la concursante estrella de esta edición del reality de aventuras de Mediaset pero ¿a qué precio? En los pasillos de la cadena empieza a despertarse la indignación general.

Pasan los días en Supervivientes y Carmen Borrego sigue siendo la estrella de los contenidos. Si no es por una cosa es por otra, pero siempre se encuentra en la peligrosa frontera del abandono voluntario o la baja médica.

En las últimas horas la hija menor de María Teresa Campos fue aislad del resto de sus compañeros por estar pasando una mala racha de ansiedad y los colaboradores de Telecinco están empezando a perder la paciencia con su actitud dentro del concurso de aventuras.

Este lunes sin ir más lejos los tertulianos de TardeAR comentaron el "no abandono" de Borrego y la mayoría fueron muy duros con ella.

La más rotunda fue Marta López: "Me parece una tomadura de pelo", señaló tras ver las imágenes en las que aparecía llorando la hermana de Terelu Campos hablando del fallecimiento de María Teresa. La exgranhermana explicó con dureza que el duelo que tiene por su madre no tiene explicación: "No dudo que lo esté pasando mal, pero su madre falleció hace un año, no me parece una justificación".

El resto de tertulianos quisieron partir una lanza a su favor asegurando que cada uno tiene su tiempo para vivir la muerte de sus familiares, pero López siguió criticando el concurso de Carmen: "¿Pero a dónde cree que iba? Yo se lo he dicho personalmente... Di que no aguantas".



Para zanjar el tema, Marta habló desde su propia experiencia: "Es mucho peor ir a Supervivientes teniendo a un padre enfermo y no me parece justo".

Momento en el que Marisa Martín Blázquez quiso destacar el trato diferencial que reciben unos y otros en el concurso dependiendo de quién sea y resaltó que Pedro García Aguado también tenía ansiedad y no se le ha aislado: "Yo estaba viendo a Pedro, que también estaba con un ataque de ansiedad monumental", añadió la periodista.