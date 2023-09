Paolo Vasile enturbia el adiós de Teresa Campos con una polémica confesión

El que fuera ‘gran jefe’ de la presentadora malagueña tuvo una controvertida relación con la estrella de la televisión. Y ahora, tras su muerte, remueve un turbio asunto de su pasado común.

Paolo Vasile, ex consejero delegado de Mediaset España, que salió del grupo en octubre del año pasado, ha tenido unas sentidas palabras para María Teresa Campos, la presentadora que falleció en la madrugada de este martes 5 de septiembre, tal y como les hemos ido contando en ESdiario: "Ella tenía un carácter fuerte, como yo. Por eso la entendía muy bien. Era impulsiva y reflexiva. Pero el pronto le duraba poco porque no era una mujer rencorosa", ha manifestado al diario madrileño ABC.

En este sentido, el conocido italiano ha recordado el momento en el que le llamó "gilipollas" a través de la pantalla: "Me llamó gilipollas en directo. Lo entiendo. Siempre pensé que desde su punto de vista tenía razón. Luego, con el tiempo, todo se calmó y ella volvió a la cadena".

Todo ello ocurría en el contexto de la marcha de Teresa Campos a la competencia, a Antena 3, el año 2004 cuando salía de Telecinco, de presentar Día a Día, para fichar por la cadena de Atresmedia. Paolo Vasile no ha tenido reparos así en airear uno de los momentos más tensos de su carrera.

Pese a los desencuentros de entonces, y de su decisión final de retirar profesionalmente a María Teresa Campos de la televisión, emocionado, el ex directivo de Mediaset ha querido honrar la figura de la matriarca de Las Campos: "Fue una pieza fundamental de la televisión de estos últimos cincuenta años, que es como decir que marcó nuestras vidas. Era una mujer fuerte, valiente, estupenda. Y no lo digo porque haya muerto, sino porque su carrera lo demuestra: tenía una gran capacidad de trabajo. Su pérdida me deja triste, la llevo en el corazón".

Se suma así a las muchas personalidades, compañeros, políticos y ciudadanos anónimos que han mostrado su respeto, dolor y condolencias por el fallecimiento de la primera 'reina de las mañanas' televisivas.

Vasile, el don de María Teresa, Terelu y Borrego

De todo el legado periodístico que deja María Teresa, destaca lo siguiente: "Su don para dialogar con la gente humilde y con los poderosos al mismo nivel. No tenía miedo al poder (...) Ella no era una 'maruja', era una abuela, como yo, con lo que eso supone de bonhomía, de actitud frente al mundo".

Vasile también ha tenido unas palabras de cariño y apoyo para Terelu Campos y Carmen Borrego: "Las quiero mucho y las acompaño en este momento de dolor. Ya sé que es ley de vida, pero no deja de ser muy duro. María Teresa deja una huella imborrable", ha sentenciado el italiano.