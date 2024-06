Los 3 destinos de vacaciones de la Princesa Leonor descolocan a Emma García

Apenas hace unos días que Felipe VI celebraba los 10 años de Reinado y sus hijas le sorprendían con la ayuda de la Reina Letizia y ahora ya tiene que enfrentarse a un nuevo reto de juventud.

Deslumbró hace algunos días en las celebraciones por el décimo aniversario del Reinado de su padre y ahora la Princesa Leonor ya planea sus vacaciones de verano tras pasar todo el curso en la Academia Militar de Zaragoza.

Tal como señaló este domingo el programa Fiesta de Emma García la hija de los Reyes Felipe y Letizia quiere pasar tiempo con sus amigos y se plantea varios destinos.

Según Alejandro Entrambasaguas, la princesa mantuvo una conversación con sus padres hace dos semanas en la que les planteó la posibilidad de pasar este verano con su grupo de amigos de la academia general militar de Zaragoza; se trataría de los mismos amigos a los que se vio en el comentado besamanos del pasado 12 de octubre.

Los 3 destinos de vacaciones que baraja la Princesa Leonor con sus amigos

Doña Leonor plantearía tres escenarios diferentes (todos ellos en España) para poder pasar las vacaciones con sus amigos. En todas las localizaciones hay casas de padres de estos compañeros de promoción. A saber: Rota, al lado de la base militar y al lado también de un campo de golf muy conocido; al lado de la playa de La Barrosa, entre Santic Petri y Roche, cerca de Conil de la Frontera;

una urbanización en Cabo de Palos en Cartagena, es el que más posibilidades tiene de ser el definitivo ya que, para la seguridad de la Casa del Rey, es "relativamente sencillo de controlar porque está plagado de calas y es más fácil cuidar a la Princesa en una cala que en la playa de La Barrosa, que es kilométrica".

No obstante, tal como admitió el periodista en el plató del programa de Telecinco el tema "es muy complicado" y "no hay ningún escenario cerrado. Me cuentan que, hace unos días, se ha visto a un equipo de seguridad de la Casa del Rey en la urbanización de la casa de Cabo de Palos".

En caso de salir adelante esta reunión de amigos (grupo formado por unos 5 a 8 miembros) se estaría planteando para el próximo mes de julio (concretamente durante la segunda quincena) y se trataría más bien de un fin de semana largo, "una escapada".

Habrá que esperar para ver si la Princesa de Asturias logra sacar adelante o no su plan veraniego de amigos.

A pesar de lo jugoso de la información sobre la hija de los Reyes de España lo cierto es que el Fiesta de Emma García no tuvo su mejor jornada en los audímetros y el magacín de fin de semana de Telecinco descendió este domingo a 9% de cuota de pantalla y 790.000 espectadores, sus peores cifras combinadas desde el 9 junio.