Los motivos y las consecuencias de la fuga de Juan Ortega de su boda

El torero protagonizó una fuga de película minutos antes de darse el 'sí quiero' con su novia Carmen Otte en Jerez de la Frontera.

El pasado sábado el torero Juan Ortega Pardo protagonizaba una escena digna de una película de cine al suspender su boda minutos antes de darse el 'sí quiero' con su novia Carmen Otte en Jerez de la Frontera. Desde entonces, han surgido muchas dudas entorno a esa fuga que protagonizó Juan Ortega, qué motivos le llevaron a cancelar la boda, cuáles son las consecuencias, unas dudas que poco a poco se van disipando.

Según han contado en "Y ahora Sonsoles", todo parecía normal días antes, el día anterior celebraron una preboda en la que no se vio nada raro e incluso días antes el torero envió un mensaje a los invitados explicando las ganas que tenía de celebrar el enlace: "Amigos, el viernes 1 de diciembre organizaremos unas tapitas, vinos de Jerez y villancicos. Abrigaos porque hará fresquito. Os esperamos con muchas ganas".

Los motivos que llevaron a Juan Ortega a fugarse

Son varios los motivos que apuntan a esa fuga, pero hay dos que han cogido mucha fuerza. El primero de ellos sería la presión social a la que se sintió sometido Juan Ortega, que no estaba totalmente convencido de dar el paso junto a su novia, pero que lo hacía porque "era lo que tocaba", y el segundo motivo sería el padre de la novia, su suegro.

Según apuntan desde "TardeAR", una conversación entre Juan Ortega y su suegro sería la que le habría llevado a cancelar la boda. La relación entre el torero y sus suegros no parece ser la mejor del mundo, algo que se aprecia en unas conversaciones que ha publicado el programa: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio". Unas palabras que el torero rebatía explicando que "al final habéis conseguido lo que queríais... Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido".

Juan Ortega se encarga de los pagos de su boda no celebrada

Tras su espantada, a Juan Ortega solo le quedaba hacer frente a todos los pagos de su boda con Carmen Otte, que finalmente no se celebró. La periodista Beatriz Cortázar ha explicado que el diestro ya ha hecho todos los pagos pendientes, con el objetivo de dejarlo todo cerrado cuanto antes.

Lo ha hecho desde casa de sus padres, donde se ha refugiado tras su espantada que lo ha puesto todo patas arriba: "Estaban buscándole por fincas o sitios más anónimos, pero está allí, con sus padres". A pesar del disgusto que sus progenitores tienen por la decisión que tomó el diestro, le han apoyado sabiendo que no ha sido una decisión fácil para él.