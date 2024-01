La razón de la mudanza de Isabel Pantoja es un hombre: la pareja del año promete

Mucho se está hablando del cambio de residencia de la tonadillera, que finalmente dejará su encierro en Cantora, pero es que el cambio de residencia tiene mucho más detrás.

A vueltas con la mudanza de Isabel Pantoja, que finalmente parece seguro que abandonará su encierro en Cantora después de tantos años, primero se dijo que viviría en el centro de Madrid, luego en las afueras y, para sorpresa de muchos, Canarias7 afirmó que la tonadilla habría firmado un contrato con la consejería de Presidencia del Cabildo por 160.500 euros con impuestos, por medio del cual pasa a vivir en la isla de Gran Canaria.

En un nuevo vuelco de los acontecimientos en cuestión de horas, este mismo martes Carmen Borrego soltaba la bomba en Así es la Vida, señalando que Pantoja podría estar de nuevo ilusionada con un empresario canario en lo que podría ser la pareja del año del mundo del corazón.

Según Borrego, "recibo un mensaje de alguien de Canarias, muy relacionado con el Cabildo y que me da absoluta credibilidad, y en la que me desvía el "tiro" porque yo pensaba que era el promotor. Me asegura que Isabel Pantoja está enamorada y se está dejando querer por un ingeniero de caminos jubilado. Vamos a dejarlo en ilusionada, pero hay roneo, ahí hay algo".

"Este señor es socio de una de las sociedades donde se están facturando los contratos de la tonadillera en Canarias… él ha querido ser partícipe de esa sociedad e invertir dinero en Isabel Pantoja", detalló la hija de María Teresa Campos.