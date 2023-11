Juan Del Val admite al fin su ideología política con Ana Rosa y hunde Telecinco

El colaborador de Antena 3 se convirtió en tertuliano de la competencia e hizo estragos desde dentro mientras Quintana pudo comprobar que el mensaje de sus espectadores es cristalino.

Durante toda la semana pasada Ana Rosa Quintana apartó sus consignas y mensajes políticos en TardeAR para priorizar los contenidos de sucesos y de corazón y Telecinco subió notablemente sus cifras de audiencia situándose todos los días por encima de la barrera psicológica del 10% de share.

El mensaje de los espectadores a la exreina de las mañanas ahora en las tardes de Mediaset. Sin embargo, llegó este lunes y Quintana "fichó" a uno de los colaboradores de moda de Atresmedia y lo sentó a su mesa. Juan Del Val, habitual de El Hormiguero de Antena 3 y de La Roca de La Sexta aparecía en la cadena de la competencia y, además de hablar una vez más de su relación sentimental y laboral con Nuria Roca, acabó hablando de ideologías políticas. Las suyas.

Entre otras cosas porque nada más recibirle en su sofá Ana Rosa se lo sacó a relucir: "Ya eres un personaje de la tele que es muy peculiar. Es verdad, es muy peculiar porque ¿tú eras un tío de izquierdas no? Pero repartes a diestro y siniestro", le soltó la presentadora.

"Has dicho que era, ahí en pretérito imperfecto, yo me sigo considerando de izquierdas. Lo que pasa es que hay un cierto malentendido de que si criticas a Pedro Sánchez inmediatamente después te colocan en un grupo de fachas y a mí esto me suena bastante lejano. Y si te digo la verdad me da exactamente igual", contestó él.

Juan del Val se sigue considerando de izquierdas y Ana Rosa Quintana baja con la política

"Una de las cosas interesantes que tiene el ser de izquierdas es criticar al poder. A nadie le gusta que le critiquen", acabó diciendo Juan del Val antes de contar cómo empezó en el mundo del periodismo tras haber trabajado en la construcción.

Con este panorama sobre la mesa y tras una semana anterior plagada de subidas y récords en los audímetros, este lunes TardeAR volvió a caer por debajo del 10% y anotó un 9.4% de cuota de pantalla y 821.000 espectadores, su registró más bajo desde hace más de seis días.