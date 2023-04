Belén Esteban desvela en qué trabajaría ahora si no hubiera conocido a Jesulín

La “comentarista” de ‘Sálvame’, como ella se define, ha desvelado en una entrevista en ‘Papel’ en qué trabajó antes de conocer a Jesulín y a qué se dedicaría ahora si no lo hubiera conocido.

Belén Esteban tiene 49 años, 25 de ellos acaparando titulares, protagonizando memes históricos y ofreciendo toda clase de disparatadas intervenciones en la televisión, de la que se ha convertido en la reina indiscutible que toda España conoce como si fuera de la familia.

menos mal que han dejado de hablar de chenoa porque me estaba convirtiendo en belén esteban y su famoso “por mi hija mato” #yoveosalvame pic.twitter.com/QnndcQhNf8 — camila (@camichuu_) June 17, 2022

La de Paracuellos del Jarama se ha labrado una exitosa carrera profesional que compagina con su faceta como empresaria, pero ¿qué habría sido de su vida si no hubiera conocido a Jesulín de Ubrique?

Si quieres Guerra tengamos guerra, no te tengo miedo Belen Esteban pic.twitter.com/kUV3gtWoLP — 𝔍𝔢𝔰𝔲𝔰𝔒𝔇𝔇 💜 (@jesusodd) March 31, 2023

Esta semana, Belén Esteban se ha mostrado a corazón abierto durante una entrevista en el suplemento 'Papel' que publica 'El Mundo' y ha contado algo que muy pocos conocen: su ajetreada vida laboral y la profesión para la que se estaba formando que han sorprendido a sus miles y miles de fans.

Rosalía (@rosalia) y Rauw Alejandro (@rauwalejandro) han anunciado que se casan y eso significa que nuestra querida @BelenEstebanM estará invitada a la boda 💍👰



Imaginamos cómo viviría la colaboradora de @salvameoficial este acontecimiento tan especial 😍 ¡Dentro hilo! ⬇️💃⬇️ pic.twitter.com/eGdMCG0nfO — Telecinco (@telecincoes) March 24, 2023

Si el entonces torero no se hubiera cruzado en su camino y hubiera terminado los estudios que estaba cursando… “Lo sabe muy poca gente. Yo estaba estudiando para auxiliar de clínica, pero luego tuve la relación con Jesús) y la vida me cambió. Hasta entonces, había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas... Trabajé hasta en un McDonald’s”, recordó en ‘Papel’.

La llegada a su vida del torero la puso bajo el foco y ella supo aprovecharlo de la mejor manera, pues se hizo hueco en la televisión y millonaria gracias a su trabajo en la pequeña pantalla.

Belén Esteban: “Tú tienes cojones con Belén Rodríguez pero con Kiko Hernández no los tienes”



Carmen Borrego: “Mira, otra que se va a ir a tomar viento” #yoveosálvame pic.twitter.com/wB2cP4ruwp —ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) March 28, 2023

Desgraciadamente, irrumpir con la fuerza que lo hizo como madre abandonada con una niña por el torero y nunca querida por la familia de éste provocó que tuviera que sacrificar su anonimato, aunque también ha sabido proteger su intimidad y su vida no se aleja mucho de la que tenía antes, aunque permitiéndose muchos más lujos: “Es verdad que muchas veces me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo. A mí la fama no me agobia. Hago mi vida normal. Hoy he estado comprando en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo, dónde compra Belén y te dicen dónde compro, dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno...”, continuó.

belen esteban hablando con lana del rey en la boda de rose y rauw pic.twitter.com/c3qjBE22iu — joaquin (RЯ) (@jooaaquinnnn) April 1, 2023

Su futuro es el de 'Sálvame'

La crisis de audiencia que atraviesa ‘Sálvame’ ha provocado que muchas voces especulen con la posibilidad de que llegue el final del programa. Belén Esteban no es tan escéptica, pero sí asegura que, cuando termine, será también su final en televisión: “El futuro de ‘Sálvame ‘no lo escribirán los haters, ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo. Lo escribe el público. El final no está cerca. No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora; pero, cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón”.