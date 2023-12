Antena 3 gana con el rifirrafe entre Sonsoles Ónega y Susanna Griso por Pedroche

A estas alturas del año la tensión en torno al siempre misterioso estilismo de la presentadora en las Campanadas de Nochevieja ya se puede cortar con un cuchillo... incluso a nivel interno.

Puesto que ya es una tradición navideña más jugar a las adivinanzas con el estilismo que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas de Nochevieja, todo Antena 3 se pone manos a la obra estos días para generar la mayor expectación posible (si es que hubiera poca de por sí) y calentar el ambiente al máximo.

Así las cosas, este jueves Cristina Pedroche se convirtió en protagonista de varios programas de la parrilla de la de Atresmedia de manera directa o indirecta. A primera hora en el Espejo Público de Susanna Griso (que en vacaciones conduce Lorena García) fue a través de Mariló Montero que copó titulares, cuando la periodista le lanzó un pequeño dardo envenenado.

Todo a raíz de un comentario sobre que el nuevo estilismo de Pedroche para despedir 2023 tendría "vida propia" y llevaría "pilar". Montero no dudó en dejar caer un pequeño recadito en forma de ironía apuntando que "tiene que ser súper políticamente correcta… ¿pilas contaminantes?", se preguntó retóricamente haciéndose eco de lo correcta que se suele mostrar la presentadora de las Campanadas de Antena 3 en sus discursos y que el hecho de llevar pilas podría suponer una contradicción ideológica.

Cruces de recaditos entre programas de Antena 3 al hilo del modelo de Cristina Pedroche

Claro que apenas horas más tarde fue la propia Pedroche la que lanzó un recadito a Espejo Público desde el plató de Y Ahora Sonsoles. Entrevistada junto a Alberto Chicote por Sonsoles Ónega, la presentadora cargó contra Espejo Público.

Preguntada por las presuntas filtraciones del traje de marras, Cristina quiso explicar que "me ha llegado por tantos sitios que lo he tenido que aclarar que esto es una broma que han dicho, pero todos los años salen muchas bromas. Es que es imposible que se filtre", confirmó rotunda añadiendo molesta que "en Espejo Público ha dicho una periodista que había visto las fotos del vestido porque a los periodistas les mando las fotos antes. Eso no es verdad. Porque las fotos no están".

Intercambios de pullitas entre programas de la misma cadena que no hacen sino calentar el ambiente y generar mayor expectación aún sobre el modelito (o falta de él) que lucirá Cristina Pedroche la noche del 31 de diciembre.

Así se pudo comprobar en los audímetros este jueves donde tanto Espejo Público como Y Ahora Sonsoles mejoraron sus registros.

El magacín matinal hizo un 11.5% de share y 338.000 espectadores, frente al 11.4% y 316.000 del día anterior, mientras Y Ahora Sonsoles escaló hasta un 12% y 1.108.000 (sus cifras más altas combinadas desde el pasado 14 diciembre).