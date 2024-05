Jorge Javier Vázquez impacta confesando su vergüenza y advierte a Mediaset

El presentador, que había enterrado su cadena tan rápido como lo ha resucitado, tiene nuevos proyectos en Telecinco. El más inmediato Gran Hermano, pero hay algo que le perturba.

Mediaset España ha perdonado, por interés, a Jorge Javier Vázquez, la estrella de Telecinco a la que habían defenestrado el pasado mes de septiembre tras el sonado fracaso de su gran apuesta para el Access Prime Time, Cuentos Chinos.

Y lo ha perdonado por interés porque este Supervivientes 2024 es lo único que le ha funcionado a la cadena de Alessandro Salem. Ahora tiene nuevos proyectos sobre la mesa, Gran Hermano o Hay una cosa que te quiero decir y la cadena lo promociona incluso en la franja de la que fue liquidado, en De Viernes.

Precisamente sobre su paso por el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona se ha pronunciado en su blog de la revista Lecturas. Y lo ha hecho con cierta dureza sobre él mismo.

“Me siento en el plató de ¡De viernes! y me encuentro con que el equipo me ha preparado una serie de vídeos en los que se recogen imágenes que deben tener ya veinte años. Nota: los vídeos están hechos con mucho cariño. También lo siento por parte de los presentadores –Bea Archidona y Santi Acosta– y los colaboradores. En el programa trabajan compañeros muy queridos no solo de Sálvame; con algunos ya coincidí en Aquí hay tomate. Muchísimos años de nuestra vida profesional juntos. Ojalá que volvamos a encontrarnos”, comienza diciendo.

Y prosigue con su confesión más personal:

“Como acabo de escribir, algunos de los vídeos tienen más de veinte años. No soporto verme, me muero de la vergüenza. César dice que lo mío con ese asunto ya es patológico. Tiene que ver con la inseguridad. Raras veces me veo bien en pantalla. Tampoco en fotos. El principal problema: los kilos de más. Ahora los tengo un poco más controlados pero había épocas en las que no me daba cuenta de que me sobraban”.

Jorge Javier Vázquez confiesa

“Uno se acaba acostumbrando a la imagen que ve en el espejo hasta que un día te encuentras diciéndote “pero ¿cómo te has puesto?”. Aunque, fíjate, a mí me ha provocado más intranquilidad la delgadez que la gordura. Porque en mi caso los kilos de más me los quitaba haciendo dieta y el proceso era agradable. Veía progresos. Pero una vez que estaba delgado mantener la línea me resultaba más costoso, más sacrificado. En fin, ‘penas de señorito’, que diría mi Mila”, lamenta el presentador de Badalona.

Y concluye hablando de su pasado y, ¡ojo!, puede ser todo un aviso para sus jefes de Mediaset España ahora que le van a dar mayor protagonismo y muchas más horas en directo:

“Durante la entrevista se repasan algunos momentos de mi vida y me doy cuenta de que ahora no estoy para meterme en conflictos. Creo que tiene mucho que ver con el descanso. Cuando te metes en la dinámica del programa diario la adrenalina campa a sus anchas, el cuerpo te pide guerra y, al menos yo, disfrutaba metiéndome en cualquier charco que se me ponía por delante. Cuando no existía lo provocaba porque si no me aburría”.

Aviso a navegantes.