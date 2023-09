Mediaset no se anda con rodeos para explicar por qué cancela Cuentos Chinos

Finalmente Telecinco cancela el formato del flamante regreso de Jorge Javier Vázquez a la tele. Después de todo lo que se ha dicho, el grupo italiano pensó que no hacía falta usar eufemismos

De poco le valió a Jorge Javier Vázquez que este miércoles la visita de Manuela Carmena frenara el descenso a los infiernos en los audímetros de sus Cuentos Chinos. El 6.2% de share y 800.000 espectadores no fue tan malo como el 5.8% y 776.000 del martes (el más bajo de todos sus registros) pero aún así estuvo por detrás de todas las demás cadenas a la misma hora.

Ya cuando el jueves pasado Telecinco prescindió del formato para estirar la Gala de Gran Hermano VIP se especuló con que Cuentos Chinos no volvería el lunes a antena. Volvió. Y la agonía le ha durado tres días más. El de este miércoles fue su último asalto.

Mediaset no se ha andado por las ramas a la hora de confirmarlo, cancela el programa de Jorge Javier "tras no haber obtenido los resultados esperados", algo que el propio Vázquez ya había dejado caer en su blog, augurando que no llegaría a Navidades...

No se puede olvidar que el magacín producido por La Fábrica de la Tele suponía el regreso del mítico presentador de Sálvame con el objetivo de competir contra el todopoderoso El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 y ha terminado por detrás de El Intermedio de Wyoming en La Sexta y hasta de First Dates en Cuatro.