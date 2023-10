La razón por la que Victoria no estará en la Jura de Leonor escandaliza Mediaset

Por un lado, que tendría novio desde este verano; un empresario ibicenco llamado Jero que no haría ninguna gracia a su padre, Jaime de Marichalar. Por otro, que en una fiesta recientemente arrasó y se llevó las muestras de sérum de una exclusiva marca cosmética destinados al resto de invitadas. Por si esto no fuera suficiente, ha protagonizado la portada de Fearless Magazine junto al torero Andrés Roca Rey sin dar su consentimiento expreso (según su versión, pensó que solo aparecería en alguna página interior) y ahora su agencia de representación reclama a la revista en concepto de derechos de imagen 30.000 euros.

Pero al margen de todos estos asuntos lo que realmente ha causado impacto es su ausencia confirmada en el 18º cumpleaños de la Princesa Leonor y el motivo por el que no estará con el resto de su familia en un día histórico como la mayoría de edad de la heredera al trono y la Jura de la Constitución.

Y es que aunque se rumoreó que la influencer no asistiría a la celebración privada que tendrá lugar el próximo 31 de octubre en el Palacio Real del Pardo por 'desavenencias' con la Familia Real (tras especularse que Don Felipe no quiso que sus hijas coincidiesen con ella este verano durante sus vacaciones en Palma de Mallorca por considerarla una mala influencia) la razón por la que no estará en el cumpleaños es otra.

El escándalo de la ausencia de Victoria Federica en el cumpleaños de la Princesa Leonor

Sin embargo, este jueves Sandra Aladro y Paloma Barrientos informaron en exclusiva para Vamos a ver del motivo real por el que Victoria Federica no va a acudir al juramento de su prima la Princesa Leonor.

Según Barrientos, "sabemos quiénes van a ir a esa celebración familiar, que además les mandaron una carta, que serán los Borbón, Ortiz, Gómez-Acebo, Zurita y los hijos de las Infantas, por supuesto". Tras esto, y mirando a cámara, lanza una pregunta al aire: "Pero, ¿por qué no va a ir Victoria Federica? No va porque hace más de un mes que cerró un viaje a Perú, el sábado torea Roca Rey, sabéis que es su íntimo amigo". Razón que no terminó de convencer a Carmen Borrego: "Una razón de peso...".

Sin embargo, Barrientos matizó que el viaje de Victoria Federica es "un grupo de 20 amigos que han organizado una especie de vacaciones prenavideñas. Cada uno se paga lo suyo, entiendo que si fuese promocional pues ella podría decir de no ir".

Tampoco el presentador Joaquín Prat terminó de verlo claro: "Es un viaje muy conveniente, parece un viaje muy conveniente para la Casa Real...". Y Sandra Aladro puso la puntilla: "Hace 18 años que Leonor nació un 31 de octubre, esa fecha la sabe desde hace 18 años".

A su juicio, "puede ser que Victoria Federica esté más enfocada en sus amigos y en sus historias que en la Casa Real" y añadió "me dicen que van todos prácticamente, salvo una ausencia menor como la de Victoria Federica, que se va a ver una corrida de Roca Rey, personalmente esto me parece un escándalo, que su prima esté jurando bandera y ella con los amigos en Perú".

Escándalo que este jueves descolocó a los espectadores de Mediaset. O al menos eso se desprende de las cifras registradas en los audímetros: un 13.9% de share y 429.000 espectadores (frente al 14.8% y 415.000 del miércoles) para Vamos a Ver y datos de 10.9% y 774.000 (frente al 11.8% y 835.000 del día anterior) para la versión fresh del programa: Vamos a Ver Más.