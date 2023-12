Se filtran los secretos del matrimonio de Pedro Sánchez con Begoña Gómez

El presidente socialista intenta proteger a sus hijas de los focos de la atención pública pero no ha dudado en plasmar algunos secretillos familiares en un capítulo de su libro sobre ellas.

Aunque siempre ha tratado de mantener a sus dos hijas alejadas del foco mediático, Pedro Sánchez no ha dudado en hablar en su nueva biografía Tierra Firme largo y tendido de ellas y de su esposa, Begoña Gómez.

Es concretamente en el capítulo Lo que el feminismo ha hecho por los hombres donde se desvelan algunos de los secretos del matrimonio de Sánchez y de la relación con su mujer y con sus hijas: "A los hombres de hoy, el feminismo nos ha dado acceso a ese universo de los afectos y a compartir con nuestros hijos y nuestras parejas momentos especiales. Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo... Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas", admite, dando datos hasta ahora desconocidos sobre cómo es su día a día.

En cuanto a la relación con sus dos hijas, confiesa que "no siempre veo a mis hijas y a Begoña todo lo que quisiera porque los viajes me obligan a ausentarme de casa, pero hay un pequeño ritual familiar que intento respetar, no importa en qué parte del mundo me encuentre". A saber, cada mañana, a través de un grupo de WhatsApp en el que están los cuatro, les envía un enlace: "Puede ser una noticia de ciencia o de cultura o una canción que he escuchado, el último tema de un cantante que nos gusta a todos o del grupo que acabo de descubrir".

Se trata de una manera de mantenerse unidos que les permite seguir conectados y Carlota y Ainhoa suelen responder con más recomendaciones musicales: "A menudo intercambiamos listas de Spotify. Disfrutar descubriendo lo que escuchan siento que me acerca a ellas, me conecta con las generaciones jóvenes y me hace tener la mente abierta a las novedades". Tanto es así que "se sorprenden de que me guste algo de su generación. En todo caso, siempre me interesa lo que a ellas les interesa".