Ana María Aldón le quita la alegría a José Ortega Cano con una denuncia

La colaboradora de televisión está viviendo uno de los mejores momentos de su vida organizando su próxima boda con Eladio, pero parece que el pasado no le permite avanzar.

Cuando parecía que la tranquilidad había llegado por fin a su vida tras años de infelicidad, la colaboradora de Fiesta se encuentra de nuevo en una encrucijada que ha desvelado en directo su compañero Luís Rollán, en el programa donde ambos colaboran.

Año y medio después de que se confirmara la separación entre la diseñadora y el torero tras diez años de matrimonio, parecía que ambos habían limitado su relación al hijo que tienen en común y los eventos puntuales en los que se han visto obligados a coincidir.

Un proceso judicializado

Pero un hijo conlleva cumplir una serie de obligaciones y la falta de compromiso de José Ortega Cano parece ser el mayor obstáculo al que la colaboradora de Telecinco se enfrenta ahora, situándola de nuevo en el centro de la noticia.

ANA MARÍA ALDÓN AMENAZA en DIRECTO con DENUNCIAR a JOSE ORTEGA CANO por ESTO #fiesta4m #felizsabado #deviernes https://t.co/NxYOK9Ea4Y — FamososTv (@famososTTV) May 4, 2024

Y es que la pasada tarde salía a la luz un hecho que su amigo insistía en desvelar, sin visos de tener cabida en el programa de Emma García, mientras comentaban la última denuncia de Cándido-Pumpido, a lo que Rollán hacía hincapié en que siempre había que denunciar porque "pasan por encima de ti".



Un comentario que iba dirigido a su compañera y amiga, Ana María Aldón, que le daba la razón al colaborador, alertando al resto de la mesa y abriendo un nuevo frente en el debate que se enfocaba directamente en el estado de la colaboradora.

Ana María Aldón utilizando la misma táctica que en Viva la Vida.

Soltar información de Ortega Cano fuera de plató para que el amigo mamporrero de turno, Luis Rollán, la suelte.

Está en la cuerda floja en Fiesta, sabe que no aporta nada.

Eladio no le funciona,necesita al torero. pic.twitter.com/DsvVt0d1HO — El Indio (@Jero20033756) May 4, 2024

El compadre de Raquel Bollo insistía en que “Todo lo malo que pasa hay que denunciarlo, todas las cosas que pasan, todas”, dirigiéndose a ella y tranquilizándola, aclarando que él no sería quien destaparía la liebre. La ex mujer de Ortega Cano se veía entonces obligada a salir al paso para aclarar que no se trataba de ningún problema de pareja ni de malos tratos, intentando calmar la inquietud de sus compañeros y lamentándose por cómo se le ha criticado siempre por ser una aprovechada: Yo cumplo con todas mis obligaciones y los demás tienen que cumplir con las suyas”.