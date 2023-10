Jessica Bueno aprovecha Gran Hermano VIP para destapar su pasado con Kiko Rivera

La ex del DJ ha aprovechado su estancia en la casa para mirar al pasado y reflexionar sobre su mediática separación con el hijo de Isabel Pantoja.

Aunque no está siendo la edición más explosiva e interesante de "Gran Hermano VIP", algunos de los concursantes nos están dejando momentos interesantes. Una de ellas es Jessica Bueno, que se presentaba al programa con la idea de que "el público me conozca tal y como soy". Algo que está consiguiendo gracias a contar con naturalidad momentos importantes de su vida personal.

Uno de esos momentos importantes fue el nacimiento de su primer hijo, aquel que tuvo con Kiko Rivera y del que nunca ha mostrado la cara, algo sobre lo que le preguntaron sus compañeros de la casa. Aprovechando esa pregunta, Jessica rememoró los difíciles momentos que pasó tras la separación de Kiko: "Iba caminando por la calle y todo fue como un boom, hijo de..., nieto de... Yo no quería eso". Fue en ese momento cuando Jessica tomó la decisión de mudarse, lo que le provocó un fuerte enfrentamiento con el DJ.

A pesar de todo, Jessica siempre ha querido que su hijo tenga relación con Kiko y que pasé tiempo con sus hermanas, las dos hijas que Kiko Rivera tiene con Irene Rosales. Esta situación no ha sido extraña para su hijo, que al haberse criado así siempre lo ha vivido como normal.

Irene Rosales y Jessica Bueno intercambian alabanzas

La ex de Kiko Rivera también tuvo un momento para hablar sobre su mujer, Irene Rosales, a la que alabo diciendo que: "Me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko... Le ha dado la estabilidad y seriedad que necesitaba". Unas alabanzas que Irene Rosales devolvió en redes sociales al conocer la salvación de Jessica hace unas semanas: "Me alegro mucho por la salvación de Jessica. Sé de una personita que estará muy contento. Ojalá llegue a la final para que disfrute de esta bonita experiencia". Hay que recordar que Irene Rosales ya participó en la edición 'dúo' del reality junto a Kiko Rivera.

Story de Instagram de Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, sobre Jessica bueno y su participación en GH.#GHVIPDBT3#GHVIP1O pic.twitter.com/lCc2CEQSpn — TOPI :) (@holasoytopi) October 1, 2023

Quien también ha tenido buenas palabras para ella ha sido Anabel Pantoja, quien ha aprovechado sus intervenciones en "El Debate" para alabar la forma de concursar de Jessica: "Es natural, auténtica y, sobre todo, sincera y educada. Espero que siga en el concurso porque se lo merece".