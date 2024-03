Ana Rosa triunfa con el tema tabú que Kate Middleton no habla ni con sus íntimos

La "exclusiva internacional" de Quintana en su programa dio un nuevo vuelco en los derroteros de lo que le puede estar sucediendo a la princesa de Gales y logró conectar con su público.

En una nueva vuelta de tuerca del culebrón infinito sobre lo que hay detrás de la desaparición de Kate Middleton este miércoles TardeAR ofreció una nueva exclusiva que dará mucho que hablar.

Y es que Iván García reveló en el programa de Ana Rosa Quintana lo que la princesa de Gales dice a su entorno más cercano sobre su estado físico pero también emocional; según una persona muy cercana a ella de su dolencia está bien, aunque es un tema tabú y centra su recuperación ahora en el plano "sentimental".

Desde que se sometió a una cirugía abdominal y se anunció que estaría de baja hasta después de Semana Santa todo han sido especulaciones por la falta detalles, que han dado lugar a todo tipo de teorías.

García ha podido hablar con una persona que ha estado con ella porque la esposa del príncipe Guillermo suele ir a fincas de amigos o los recibe en su propia casa: "Se mueve muy bien en la élite europea, tiene muy buenos contactos y amistades".



Sin embargo, "el problema que está habiendo con este tema de la Casa Real es que está haciendo estas salidas y visitas por su parte, la Casa Real inglesa no está informada de estas visitas y por eso no sabe cómo actuar".

La dolencia de Kate Middleton y su gran preocupación al margen de su estado físico

"Me confirman que sí ha tenido una dolencia, sí ha sido operada por un tema y por eso se ha apartado de la vida pública", argumentó el colaborador de Telecinco añadiendo que es una cuestión tabú que no habla ni con sus más allegados, aunque confirma que ha sido "grave".

No obstante, este no sería ahora su principal tema de preocupación: "Está bien, está tranquila, de la dolencia está bien y sí me dicen que de lo que se está recuperando ahora mismo, que es su gran problema, es el plano sentimental".

De hecho, asegura que la frase que le han escrito sus fuentes es "demoledora" pero no la puede reproducir, momento en el que la presentadora preguntó si lo que tiene es tristeza por lo que estaría haciendo su marido y él asentía: "Efectivamente, es lo que ella está llevando esta vida oculta porque no está preparada para asumir una vida pública".

Con esta "exclusiva internacional" (y ya van...) sobre Kate Middleton y su estado, lo cierto es que el TardeAR de Quintana en Telecinco logró remontar en la parrilla ascendiendo hasta el 10.5% de cuota de pantalla y 865.000 espectadores, sus cifras más altas combinadas de los últimos cuatro días.