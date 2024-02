Mar Flores se rompe en directo al reflexionar sobre su agitada vida

Lo ha hecho durante su intervención en “El Desafío”, cuando vuelve a enfrentarse al escrutinio público por la delicada situación que atraviesa su hijo mayor, Carlo Costanzia.

La modelo se enfrentaba el pasado viernes a una de las pruebas más comprometidas del programa de Antena 3 en el que participa, la apnea, con la que confesaba estar bloqueada y convencida de que no superaría el reto.

Pero ha podido. Con la ayuda de Juandi Alcázar, el preparador profesional de apnea del programa que presenta Roberto Leal, ha conseguido la mejor marca de la edición, 3 minutos 34 segundos, y ha recibido la aplaudida respuesta del jurado.

De nuevo en el foco mediático

La modelo, que se enfrenta desde hace semanas al escándalo que han provocado las duras declaraciones de su hijo mayor, era de nuevo noticia por la supuesta relación que une a Costanzia con Alejandra Rubio, lo que le ha devuelto al foco mediático, que cuestiona su opinión y la de Terelu Campos al respecto.

Mar Flores bate el récord de apnea de 'El Desafío 4'https://t.co/oFujuLobgD — Europa FM (@europa_fm) February 17, 2024

Pilar Rubio, integrante del jurado, ha puesto en valor lo mucho que ha luchado Mar durante la prueba y Juan del Val ha insistido en la importancia de seguir adelante cuando uno parece no poder más, destacando la importancia de que disfrute un poco más de sus intervenciones en el programa.

Un momento en el que la modelo no ha podido evitar romperse ante el aplauso y las palabras de ánimo de sus compañeros: "Eso, no llores más", le transmitía Mario Vaquerizo desde la grada de los concursantes, seguido de Raquel Sánchez Silva que comentaba también su actuación: "Muchas veces las circunstancias o ciertas personas no te han tratado bien y tú has resistido, y lo que has hecho aquí ha sido resistir", ha dicho la presentadora, quien se ha emocionado también durante la prueba.

Una situación que ha provocado una emotiva reflexión de Mar Flores. “La vida me ha puesto en muchas situaciones en las que no podía respirar y en las que medía el corazón y me tenía que reinventar”, confesaba nerviosa la concursante a Roberto Leal ante la prueba, que, durante su preparación, aseguró sentir pavor al agua por culpa de una mala experiencia: "Una vez casi me ahogo y cuando estoy bajo el agua vuelvo a repetir esa sensación. Es horrible".

Cada desafío es único y Mar Flores tiene claro su leit motiv en todo lo que hace: "'Este programa ha sido una lección de vida para mí, pero, sobre todo, para mis hijos. Ha sido una enseñanza para educarles en la superación. Me han visto trabajar como loca, llegar a casa llena de moratones, no poder atenderles con los deberes... Se han dado cuenta de que en la vida lo necesario es el esfuerzo", expresaba emocionada la concursante al superar los retos que le ha puesto el concurso.