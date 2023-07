Los rostros conocidos disfrutan del Orgullo de Madrid 2023

La gran fiesta multicolor del Orgullo LGTBI de Madrid ha concentrado a miles de personas, entre ellos, rostros conocidos de la televisión, la canción o el cine

El desfile de carrozas, la gran fiesta multicolor del Orgullo LGTBI de Madrid ha concentrado a miles de personas, entre ellos, rostros conocidos de la televisión, la canción o el cine: Ricky Merino, Macarena García, Los Javis o Sandra Barneda, entre otros. Todos ellos hicieron hincapié en la importancia de reivindicar los derechos de este colectivo...

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, nos aseguraban que este "mi día y su día favorito del año, sin duda, ni cumples, ni Nochevieja, el mejor día del año es este. Además, disfrutarlo con amigos es tan bonito, es el día del sentido común". Además, Calvo nos confesaba que "es muy emocionante siempre que las carrozas se pone en marcha y ves tantísimas gente siempre me emociono de ver que somos el orgullo más grande de Europa".

Sandra Barneda

Sandra Barneda disfrutaba del desfile y subrayaba lo importante que es no perder los derechos: "Qué día más bonito, viva el amor, la igualdad, diversidad, libertad, un día para celebrarlo, una maravilla, siempre me emociona me viene la frase de Pedro Zerolo, los derechos hay que lograrlos, defenderlos y celebrarlos, lo que tenemos es que defenderlo, lo estamos disfrutando y no podemos perderlo es importante que un día como hoy se sumen todas las familias, personas, edades aquí estamos todos".

Por su parte, Macarena García acudía también al desfile y aseguraba que este día es súper "necesario y ahora más que nunca". Además, la actriz aseveraba que está feliz y que le va todo bien, también en los temas relacionados con el amor.

Por último, Ricky Merino nos contaba que nunca ha sufrido discriminación por su condición sexual pero a veces ha oído algún comentario como: "Que pena que seas maricón porque serías un buen producto" y recalcaba lo necesario que es: "Yo creo que el orgullo es tan fuerte y hacemos tanto ruido porque es necesario que la gente nos escuche y hacernos oír. Tenemos que hablar de las cosas importantes y no callarnos. Hacer mucho ruido. Aunque el orgullo parezca una fiesta y es una fiesta, hay que hacer mucho ruido para que se nos oiga mucho más".

